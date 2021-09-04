В Казахстане разрабатывают лекарственные средства против COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Вчера под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Совета по вопросам биологической безопасности с участием руководителей государственных органов и ведущих ученых страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На совещании были обсуждены задачи, поставленные главой государства в послании народу Казахстана по вопросам обеспечения биобезопасности страны. Также обсуждался вопрос разработок отечественных лекарственных средств против COVID-19, проводимых АОО "Назарбаев Университет", АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", холдинг "Фитохимия", АО "Институт топлива, катализа и электрохимии имени Д.В. Сокольского", ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии" и др., сообщила пресс-служба правительства

По итогам заседания совета Тугжанов поручил: создать рабочую группу по выработке предложений по усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения безопасности против эпидемиологических вызовов; разработать Комплексный план по реализации научно-исследовательских и инновационных работ; внести предложения по обеспечению целевого финансирования научных и инновационных проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и разработку новых видов лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний; проанализировать и внести конкретные предложения по развитию научно-кадрового, материально-технического потенциала отечественных научных институтов в сфере биологической безопасности.





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