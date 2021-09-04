Казахстан признает паспорта вакцинации семи стран

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов внес изменения в постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения" от 11 июня 2021 года №28, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, в РК признаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.

Также, согласно документу, доступ на работу в очном режиме для невакцинированных граждан будет ограничен

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства