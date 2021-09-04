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Казахстан признает паспорта вакцинации семи стран

03.09.2021 19684
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов внес изменения в постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения" от 11 июня 2021 года №28, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом, в РК признаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции.
 
Также, согласно документу, доступ на работу в очном режиме для невакцинированных граждан будет ограничен
 

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