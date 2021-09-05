Новый штамм коронавируса значительно опаснее уже известных

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АЛМАТЫ. 4 СЕНТЯБРЯ - Колумбийские учёные при изучении нового Мю-штамма коронавируса обнаружили неизвестные генетические вставки, которые делают вирус более опасным по сравнению с другими штаммами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ученые обнаружили вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке. Также они отметили, что назначение выявленной мутации 146N пока непонятно. "Вставка 146N в спайковый белок является первым случаем такого типа вставки, ее последствия с точки зрения инфекционности, заразности и патогенеза до сих пор неизвестны", - приводятся в газете слова специалистов", сообщает ТАСС со ссылкой на совместную статью колумбийских ученых в журнале ScienceDirect.

Мю-штамм обнаружен в Колумбии, США, Испании, Нидерландах и других государствах.

В свою очередь, российские учёные полагают, что уникальные вставки обеспечивают штамму более высокую контагиозность и сопротивляемость вакцинам.

В частности, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский подтвердил в беседе с изданием "Известия" , что новый штамм обладает рядом характерных особенностей. Так, он рассказал, что одна из мутаций Мю-штамма может увеличить эффективность его заражаемости. При этом эксперт предположил, что вставка 146N может повлиять на антигенные свойства данного варианта, то есть снизить эффективность вакцин в борьбе с ним.





Впрочем, это всего лишь предположения. Чтобы подтвердить то или иное свойство SARS-CoV-2, требуются дополнительные эксперименты", - сказал Крутовский.





Также эксперт обратил внимание, что вставка 146N - природная и получена в результате естественной эволюции.





Между тем новым штаммом заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения, сообщает Lenta.ru

На данный момент ВОЗ отметила пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес, а также четыре варианта, вызывающих озабоченность. Самыми опасными организация называет штаммы Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Последний штамм Дельта был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Сейчас он является одним из самых распространенных вариантов коронавируса в мире.

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