Бекшин: Ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась

АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Благодаря принятым мерам эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась. Зарегистрировано снижение случаев заболевания среди жителей города с 1605 на 25 августа до 976 на 8 сентября, заявил главный санврач мегаполиса.

Успокаиваться рано, нам нужно и дальше работать, цифры еще очень высокие. Город еще находится в "красной" зоне. Наша задача - снизить заболеваемость именно дисциплиной выполнения ограничительных мероприятий. Мы должны быть солидарны - и предприниматели, и жители", - сказал он.

Бекшин объяснил, что снижение заболеваемости связано с формированием на сегодня 46-процентной иммунной прослойки населения Алматы.

В настоящее время ежедневно прививаются против коронавируса порядка 3 тыс. человек, что значительно меньше, когда месяц назад прививались около 10-12 тыс. человек в день", - сообщил главный санврач мегаполиса.

На сегодня охват вакцинацией первым компонентом составил 45% - 899 784 человека, вторым компонентом 39% - 779 870 человек, что сдерживает распространение эпидемии в городе на уровне 970-1200 случаев в сутки. Перед горожанами стоит общая задача как можно скорее достичь количества вакцинированных до 75% и выше.

Бекшин призвал прекратить сомневаться в действенности вакцин. По его мнению, особенно важно прививаться лицам старшего возраста. Также главный санврач мегаполиса попросил молодых людей быть более дисциплинированными, так как они являются гиперраспространителями коронавируса.

Мы понимаем, что вакцины не обеспечивают 100-процентной защиты. Однако их эффективность составляет по отношению к штамму дельта более 80%. Отмечу, что вакцинированные алматинцы в 20 раз реже попадают на больничную койку", - заверил он.

По информации пресс-службы акима Алматы, с начала года зарегистрировано 137,2 тыс. случаев КВИ, в августе - 46,9 тыс. случаев, с начала сентября - 8 916 случаев.





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