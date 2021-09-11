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Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление о смягчении карантина

10.09.2021, 16:40 29161
Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление о смягчении карантина
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление №42 от 10 сентября 2021 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам поручено обеспечить:
 
1)        увеличение количества общественного транспорта в "часы пик" с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения;
 
2)        разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);
 
3)        проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;
 
4)        разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
 
5)        разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 
6)        разрешение деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бобек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;
 
7)        разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;
 
8)        ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "жёлтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "жёлтой".

АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" поручено исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.
 
Сообщается, что главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства управления делами президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная" зона) в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
 
Главные государственные санитарные врачи областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента руководствуются настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в "зеленой" и "желтой" зонах.
 
Постановление вступает в силу с силу с ноля часов 13 сентября 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

 

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