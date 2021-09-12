Сводка эпидситуации в РК: от КВИ и пневмонии скончались 105 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 835 924 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 317;

в городе Алматы - 889;

в городе Шымкенте - 151;

в Акмолинской области - 202;

в Актюбинской области - 178;

в Алматинской области - 365;

в Атырауской области - 93;

в ВКО - 192;

в Жамбылской области - 62;

в ЗКО - 109;

в Карагандинской области - 390;

в Костанайской области - 172;

в Кызылординской области - 79;

в Мангистауской области - 162;

в Павлодарской области - 205;

в СКО - 67;

в Туркестанской области - 43.

В Казахстане за сутки 5992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 753 970 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 884 человека (71 716 КВИ+ и 8168 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 16 528 пациентов;

- на амбулаторном уровне - 63 356 пациентов;

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 1316 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 346 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 193 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 сентября 2021 года зарегистрировано 10 238 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 сентября от КВИ скончались 84 человека.

9 сентября 2021 года зафиксировано 249 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 72 472, летальных случаев - 4651, выздоровевших - 59 653.

На 9 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 044 876 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 871 229 человек.





Дополнено. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 сентября 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области. В "желтой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

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