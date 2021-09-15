Министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане прирост заболеваемости за последние две недели снизился на 35%. За последнюю неделю в РК по уровню заболеваемости в целом на 14% идет снижение - с 31 тыс. до 25 тыс. случаев в неделю. По оценке ВОЗ репродуктивное число на протяжении последних 4 недель ниже единицы, что свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости", - сообщил министр здравоохранения.

За последние 2 недели 5 регионов переместились из "красной" в "желтую" зону (ВКО, Жамбылская область, Кызылординская область, ЗКО и СКО), в "зеленой" зоне находится Туркестанская область, остальные 11 регионов находятся в "красной" зоне.

По состоянию на 14 сентября занятость инфекционных и реанимационных коек по республике составляет по 35%. В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных - с 45 до 35%.

В связи со стабилизацией эпидситуации по КВИ в регионах проводится работа по сокращению инфекционных коек. С 25 августа закрыто 57 объектов в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской областей, где были развернуты инфекционные отделения, либо койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек", - сказал Цой.

По его словам, продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день 1-м компонентом привито более 7,1 млн человек, охват подлежащего населения составил 71,5%, вторым - более 5,9 млн человек с охватом около 60% подлежащего населения.









Напомним, по состоянию на 23.59 13 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 845 388 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста . За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 12 сентября 2021 года зафиксированы 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 72 820, летальных случаев - 4687, выздоровевших - 59 801.

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