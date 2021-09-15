В Атырауской области смягчают карантин

АТЫРАУ. 14 СЕНТЯБРЯ - В постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области "Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области" внесены изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, отменяется запрет на проведение марафонов.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешается с заполняемостью не более 30% при условии наличия зеленого статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев), с запретом проведения для объектов, не участвующих в проекте Ashyq.

Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте Ashyq разрешено работать до ноля часов. Объектам со статусом лидеры Ashyq до 02.00, при условии соблюдения заполняемости.

Постановление вступает в силу с ноля часов 15 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства сообщил , что в Казахстане прирост заболеваемости за последние две недели снизился на 35%. За последнюю неделю в РК по уровню заболеваемости в целом на 14% идет снижение - с 31 тысячи до 25 тысяч случаев в неделю.

По состоянию на 23.59 13 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 845 388 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 77.

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