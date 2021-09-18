Пять известных антипрививочников скончались в США за последние 5 месяцев

ВАШИНГТОН. 17 СЕНТЯБРЯ - Не менее пяти известных антипрививочников скончались в США за последние 5 месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди них - радиоведущие Боб Эньярт и Марк Бернье, которые активно выступали против вакцин от COVID-19. Эньярт скончался от вируса на прошлой неделе, Бернье - в прошлом месяце, сообщает CNN

Эньярт стал очередным ведущим-антипрививочником консервативного толка, который умер от коронавируса. В прошлом октябре он подал на штат Колорадо в суд за правила, предписывающие обязательное ношение масок, а также соблюдение ограничений на количество людей, которые одновременно могут находиться в церкви.

И это не единичный случай. The Washington Post насчитала четырёх консервативных ведущих ток-шоу, которые умерли из-за коронавируса этим летом. Эньярт в этом списке стал пятым.

Ещё один радиоведущий христианских передач Джимми Деянг, который в феврале публично выступал против вакцин, заболел коронавирусом в прошлом месяце и через восемь дней скончался в больнице. Деянг считал, что вакцинация - это новый способ правительства контролировать людей.

Самым ярким примером, по мнению корреспондента CNN Брайана Стелтера, стал Фил Валентайн, популярный ведущий из Теннеси.

Он отмёл в сторону саму мысль о вакцинации. Однако, когда в больнице оказался он сам, он пересмотрел своё мнение: он говорил, что намеревается продвигать вакцинацию, когда вернётся на работу. Валентайн скончался в прошлом месяце".

Во Флориде радиоведущий Дик Фаррел глумился над привитыми. При этом он задал на Facebook вопрос: "Зачем делать прививку, продвигаемую людьми, которые всё время врали вам о масках, происхождении вируса, а также количестве смертей?"

Однако, когда Фаррел заболел, он также изменил свои убеждения и даже, если верить The Washington Post, призвал своего друга сделать укол. Он также скончался в прошлом месяце.

И вот теперь странички в Facebook и Instagram, посвящённые этим умершим мужчинам и женщинам, полнятся спорами, которые во многом отражают раскол в США. Некоторые люди пишут: "Покойтесь с миром", "Мне так жаль". В то же время другие потешаются над этими людьми за то, что они отрицали ту опасность, которую представляет COVID-19. Но непонятным остаётся одно: меняют ли свои убеждения слушатели этих радиопередач, учитывая, что их ведущие нас покинули?", - говорит Стелтер.

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