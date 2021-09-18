В Алматы смягчили карантин

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АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, в "красной" зоне в выходные дни работа объектов Ashyq разрешена до 00.00, а лидеров Ashyq - до 02.00 при наличии "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей.

В будние дни объектам Ashyq разрешено работать до 00.00, лидерам Ashyq - также до 02.00.

Лидерам Ashyq разрешено работать в "красной" зоне по условиям "желтой". Заполняемость объекта можно увеличить на 20% при условии 90% вакцинированных сотрудников (кроме лиц с медотводом и переболевших).

Рейды по проверке вакцинации будут проводиться согласно порядку, утвержденному протоколом MBK по недопущению возникновения распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 7 декабря 2020 года (с изменениями от 7 сентября 2021 года).

Также будет организовано регулярное звуковое оповещение в салоне общественного транспорта, в том числе предупреждения водителем:

о запрете входа в общественный транспорт пассажирам без масок;

об обязательном и правильном ношении масок;

о наложения штрафа за несоблюдения масочного режима в размере 30 МРП;

о проводимых регулярных рейдах мониторинговых групп по соблюдения масочного режима пассажирами и административной ответственности.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 16 сентября в Казахстане подтверждено 854 742 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 3081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 651.

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