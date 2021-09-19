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В Австрии начинается суд над "рассадником коронавируса"

18.09.2021, 09:06 6751
ВЕНА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Австрии начинается суд над "рассадником коронавируса": горнолыжный курорт "Ишгль" получил печальную известность как один из крупнейших источников распространения ковида во время первой волны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По меньшей мере 6 тысяч человек из 45 стран мира утверждают, что заразились именно там и привезли болезнь оттуда домой, пишет euronews.com.
 
На скамье подсудимых - мэр Ишгля и еще четыре человека. Их обвиняют в преступной халатности - в том, что они недостаточно быстро отреагировали на угрозу, исходящую от вируса.
 

Первая серьезная ошибка местных властей - им потребовалось целых двое суток, чтобы отреагировать на происходящее. Я полагаю, что жертвы хотели бы, чтобы Австрийская республика признала свою ответственность за случившееся, но пока на это ничто не указывает", - сказал адвокат истцов Александр Клаузер.

 
К федеральным властям у истцов претензии тоже есть: по их мнению, когда австрийский канцлер Себастьян Курц взял дело в свои руки и закрыл курорт, ему следовало оставить гостей на карантине там же, а не отправлять с вирусом по домам.
 
Адвокаты обвиняемых заявляют, что в то время о коронавирусе мало что знали даже специалисты и действия властей Ишгля мало чем отличались от того, что творилось по всей Европе.

 

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