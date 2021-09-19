Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону

НУР-СУЛТАН. 18 СЕНТЯБРЯ - Жамбылская область Казахстана перешла в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская области.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 23.59 17 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 857 643 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 16 сентября 2021 года зафиксировано 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 73 815, летальных случаев - 4729, выздоровевших - 60 534.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства