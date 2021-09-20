В ряде азиатских стран и в Европе впервые выявлены носители Мю-штамма

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МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - Штамм коронавируса Мю, возможно, уже проник на территорию России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В тех странах и местностях, где Дельта не получил широкого распространения, Мю уже вытесняет остальные штаммы, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Могу отметить, что на прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители Мю. Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус Мю, но, из-за того что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом Мю", - сказал он.

По словам Исаева, Мю появился относительно недавно и пока не входит в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность. Но уже входит в перечень штаммов, за которыми наблюдает ВОЗ.

В тех странах и местностях, где Дельта не получил широкого распространения, Мю вытесняет остальные штаммы. В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами Дельта и Мю", - подчеркнул он.

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