Еще одна область Казахстана перешла в "жёлтую" зону

АТЫРАУ. 21 СЕНТЯБРЯ - Атырауская область перешла в "жёлтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал "Мой ГОРОД ", в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 29 заболевших коронавирусом. В Атырау подтверждено 8 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз, в Курмангазинском районе подтверждено 2 случая, в Макатском районе - один заболевший. Заболевание у 11 пациентов протекает с соответствующими симптомами, у 18 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 209 человек".

Таким образом, в Казахстане на сегодняшний день 7 регионов находятся в "желтой" зоне: это Шымкент, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Атырауская области.

В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

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