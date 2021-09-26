Система Orphus

Главный санврач РК опубликовал постановление по проекту Ashyq

25.09.2021, 13:08 17470
Главный санврач РК опубликовал постановление по проекту Ashyq
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов опубликовал новое постановление по использованию системы Ashyq в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:
 
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2) СПА-центры;
 
3) бани, сауны, бассейны;
 
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
 
5) боулинг-клубы;
 
6) кинотеатры;
 
7) театры и филармонии;
 
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
 
9) объекты общественного питания по типу столовых;
 
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12) бильярдные клубы;
 
13) концертные залы;
 
14) добровольные участники;
 
15) караоке;
 
16) выставки;
 
17) океанариум;
 
18) марафоны;
 
19) спортивные мероприятия со зрителями;
 
20) аэропорты;
 
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
22) детские развлекательные центры (крытые);
 
23) цирки;
 
24) отели, гостиницы;
 
25) центры обслуживания населения;
 
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
 
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
 
29) букмекерские конторы;
 
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
 
31) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
 
32) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
 
33) религиозные объекты;
 
34) игровые клубы (казино);
 
35) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".
 
Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан поручено обеспечить:
 
1) техническую поддержку проекта "Ashyq" при внедрении на объектах;
 
2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы "Ashyq" о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с "красным/желтым" статусом.
 
4. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:
 
1) внедрение проекта "Ashyq" на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
 
2) определение перечня объектов, участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
 
3) определение списка участников проекта для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq";
 
4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения "Ashyq", в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;
 
5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта "Ashyq", включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом "Лидеры "Ashyq";
 
6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);
 
7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;
 
8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;
 
9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении "Ashyq", в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);
 
10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте "Ashyq", согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
 
11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;
 
12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тысяч населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны;
 
13) разрешить работу всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", согласно приложению 4 к настоящему постановлению:
 
- в будние дни - для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 00.00, Лидерам проекта "Ashyq" - до 02.00;
 
- в выходные дни - до 00.00, Лидерам проекта "Ashyq" - до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
 
Требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
 
14) разрешить деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", при наличии безопасного "зеленого" статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
 
15) в регионах "темно-красной" зоны:
 
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
 
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
 
- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
 
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);
 
- допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобное); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;
 
16) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в "темно-красной" зоне, согласно подпункту 15) настоящего пункта, на основании решения МВК;
 
17) проведение профилактики нарушений среди участников проекта;
 
18) исключение объектов (аутсайдеров) из проекта "Ashyq", несоблюдающих требования по сканированию QR-кода.
 
Постановление вступает в силу с ноля часов 27 сентября.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая