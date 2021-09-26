Главный санврач РК опубликовал постановление по проекту Ashyq

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НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов опубликовал новое постановление по использованию системы Ashyq в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) СПА-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);
31) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
32) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
33) религиозные объекты;
34) игровые клубы (казино);
35) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".
Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан поручено обеспечить:
1) техническую поддержку проекта "Ashyq" при внедрении на объектах;
2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы "Ashyq" о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с "красным/желтым" статусом.
4. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:
1) внедрение проекта "Ashyq" на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
2) определение перечня объектов, участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
3) определение списка участников проекта для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq";
4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения "Ashyq", в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;
5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта "Ashyq", включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом "Лидеры "Ashyq";
6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);
7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;
8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;
9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении "Ashyq", в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);
10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте "Ashyq", согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;
12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тысяч населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны;
13) разрешить работу всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", согласно приложению 4 к настоящему постановлению:
- в будние дни - для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 00.00, Лидерам проекта "Ashyq" - до 02.00;
- в выходные дни - до 00.00, Лидерам проекта "Ashyq" - до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
Требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
14) разрешить деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", при наличии безопасного "зеленого" статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
15) в регионах "темно-красной" зоны:
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);
- допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобное); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;
16) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в "темно-красной" зоне, согласно подпункту 15) настоящего пункта, на основании решения МВК;
17) проведение профилактики нарушений среди участников проекта;
18) исключение объектов (аутсайдеров) из проекта "Ashyq", несоблюдающих требования по сканированию QR-кода.
Постановление вступает в силу с ноля часов 27 сентября.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
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