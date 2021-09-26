Главный санврач РК опубликовал постановление по проекту Ashyq

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НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов опубликовал новое постановление по использованию системы Ashyq в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Казахстана будет продолжена реализация и внедрение проекта Ashyq на объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) СПА-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);

31) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

32) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

33) религиозные объекты;

34) игровые клубы (казино);

35) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан поручено обеспечить:

1) техническую поддержку проекта "Ashyq" при внедрении на объектах;

2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы "Ashyq" о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с "красным/желтым" статусом.

4. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:

1) внедрение проекта "Ashyq" на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

2) определение перечня объектов, участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

3) определение списка участников проекта для присвоения статуса "Лидеры "Ashyq";

4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения "Ashyq", в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;

5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта "Ashyq", включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом "Лидеры "Ashyq";

6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);

7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;

8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;

9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении "Ashyq", в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);

10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте "Ashyq", согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;

11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;

12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тысяч населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной". Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны;

13) разрешить работу всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", согласно приложению 4 к настоящему постановлению:

- в будние дни - для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 00.00, Лидерам проекта "Ashyq" - до 02.00;

- в выходные дни - до 00.00, Лидерам проекта "Ashyq" - до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

14) разрешить деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", при наличии безопасного "зеленого" статуса согласно приложению 5 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

15) в регионах "темно-красной" зоны:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);

- допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и тому подобное); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

16) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в "темно-красной" зоне, согласно подпункту 15) настоящего пункта, на основании решения МВК;

17) проведение профилактики нарушений среди участников проекта;

18) исключение объектов (аутсайдеров) из проекта "Ashyq", несоблюдающих требования по сканированию QR-кода.

Постановление вступает в силу с ноля часов 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

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