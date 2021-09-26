В Шымкенте продлевают карантин

ШЫМКЕНТ. 25 СЕНТЯБРЯ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента "О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный санитарный врач города принял решение продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города Шымкента все еще запрещено проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Также ограничено передвижение по городу лицам старше 65 лет.

При посещении общественных мест сохраняется требование по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Согласно документу, разрешается работа в будние дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до ноля часов, лидеров проекта Ashyq - до 02.00.

Разрешается работа в выходные дни для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq до ноля часов, лидеров проекта Ashyq - до 02.00, при условии наличия "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев).

Постановление вводится в действие с 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее главный санврач РК Ерлан Киясов опубликовал новое постановление по использованию системы Ashyq в Казахстане.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 24 сентября всего в стране подтверждено 874 920 случаев КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 2324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Шымкент - 73.

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