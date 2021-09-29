В России зафиксировали максимальное число смертей от КВИ за сутки

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - За минувшие сутки в Росси умерли 852 пациента с COVID-19 - это новый максимум за всю пандемию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, в Москве скончались 63 человека, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 40, сообщает РИА Новости

Предыдущий антирекорд пришелся на 24 сентября - тогда сообщалось о 828 летальных исходах. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 205 531 человек.

Число новых случаев COVID-19 составило 21 559 (днем ранее было 22 498), у 7,9% заразившихся нет симптомов. Темп прироста снизился с 0,30 до 0,29%. Выписались после лечения 17 368 человек.

Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве - 2541 (днем ранее было 3387), Санкт-Петербурге - 1530, Подмосковье - 1450, Самарской области - 586, Воронежской - 551, Нижегородской - 546, Свердловской - 518, Ростовской - 483, Пермском крае - 473. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе - 10, в Магаданской области их 17, а на Чукотке - 20.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 464 708 человек, 6 635 485 вылечились.

Напомним, после появления Дельта-штамма в России изменилась тактика и стратегия вакцинации от коронавируса.

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