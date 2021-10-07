Глава Минздрава объяснил, почему отменили ковидные надбавки врачам

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК объяснил, почему в Казахстане отменили ковидные надбавки врачам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все решения о доплатах были приняты на этапе, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране. Государство пошло навстречу и продлевало эти выплаты. В самом начале у нас не было достаточного количества средств индивидуальной защиты, лекарства были в дефиците, были проблемы с новым оборудованием, госпиталями, системами очистки воздуха, с разделением потоков, все это мы построили. Скорой помощью оснастили регионы, обеспечили полностью потребность в лекарствах. Самое главное - мы вакцинировали всех наших медицинских работников. Они у нас на 99% вакцинированы. Сейчас они защищены. В начале пандемии таких возможностей не было. Это была беспрецедентная поддержка, но глава государства отметил, что у нас возможности не безграничны, нужны иные методы стимулирования", - сказал министр здравоохранения Алексей Цой.
По его словам, заработная плата медиков уже не будет на том уровне, что была во время пика пандемии. Она будет постоянной, независимо от того, будет ли коронавирус. Однако медработники, работающие в условиях повышенного риска заражения инфекциями, будут получать доплаты.
Они будут выше, чем наши коллеги получают в отрасли, у них будет определенный коэффициенты. Мы сейчас эти подходы отрабатываем с Министерством финансов. Уже есть наработанные подходы. Но самое главное, что в целом у медицинских работников 2,5 раза зарплаты повысятся, то есть общий уровень заработных плат у врачей дойдет в среднем до 500 тысяч. Поэтапно и каждый год мы на 30% повышаем зарплаты. Врачи, которые будут работать в опасных зонах, буду получать больше, чем коллеги в отрасли. Это будет системный подход, независимо от КВИ на последующие годы", - отметил Цой.
Он отметил также, что надбавки врачам были очень сильной поддержкой врачей, особенно когда в стране не хватало кадров.
Мы обучили дополнительные кадры и инфекционистов подготовили, мы более подготовлены сейчас, чем это было год назад", - заключил глава Минздрава.
Как сообщалось ранее, с 1 октября в Казахстане отменили "ковидные" надбавки врачам.