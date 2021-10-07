Глава Минздрава объяснил, почему отменили ковидные надбавки врачам

Постановление вступает в силу со дня подписания.

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач подписал постановление "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28" от 6 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 6 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 898 225 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 281;

в городе Алматы – 423;

в городе Шымкенте – 68;

в Акмолинской области – 67;

в Актюбинской области – 111;

в Алматинской области – 197;

в Атырауской области – 51;

в ВКО – 140;

в Жамбылской области – 46;

в ЗКО – 70;

в Карагандинской области – 172;

в Костанайской области – 97;

в Кызылординской области – 39;

в Мангистауской области – 10;

в Павлодарской области – 140;

в СКО – 108;

в Туркестанской области – 43.

В Казахстане за сутки 2646 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 838 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек (48 352 КВИ+ и 7604 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9562 пациента, на амбулаторном уровне - 46 394 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 747 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 206 пациентов, на аппарате ИВЛ - 124 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 октября 2021 года зарегистрировано 11 422 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 октября от КВИ+ скончались 33 человека.





5 октября 2021 года зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 332 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 76 719, летальных случаев - 4881, выздоровевших - 64 234.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

На 6 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 775 348 человек, 2-м компонентом вакцинированы 6 776 270 человек.



