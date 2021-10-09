Сводка эпидситуации: количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 900 тысяч

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 900 121 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 297;
в городе Алматы – 412;
в городе Шымкенте – 55;
в Акмолинской области – 43;
в Актюбинской области – 51;
в Алматинской области – 174;
в Атырауской области – 35;
в ВКО – 125;
в Жамбылской области – 41;
в ЗКО – 53;
в Карагандинской области – 157;
в Костанайской области – 96;
в Кызылординской области – 36;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 153;
в СКО – 118;
в Туркестанской области – 38.
В Казахстане за сутки 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 841 255 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 850 человек (47 407 КВИ+ и 7 443 КВИ-). В стационарах находятся 9469 пациентов, на амбулаторном уровне – 45 381 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 717 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 136 пациентов на аппарате ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 октября 2021 года зарегистрировано 11 459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 октября от КВИ+ скончались 37 человек.
6 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 342 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 906, летальных случаев - 4887, выздоровевших - 64 576.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 7 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 810 611 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 828 545 человек.
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1940 новых случаев заболевания коронавирусом
09.10.2021, 09:13 9559
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 902 061 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 294;
в городе Алматы – 369;
в городе Шымкент – 54;
в Акмолинской области – 77;
в Актюбинской области – 67;
в Алматинской области – 188;
в Атырауской области – 43;
в ВКО – 102;
в Жамбылской области – 39;
в ЗКО – 65;
в Карагандинской области – 161;
в Костанайской области – 97;
в Кызылординской области – 43;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 165;
в СКО – 129;
в Туркестанской области – 35.
В Казахстане за сутки 2399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 843 654 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 250 человек (46 918 КВИ+ и 7 332 КВИ-), из них в стационарах находится 9384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 866 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 703 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 203 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 8 октября 2021 года зарегистрировано 11 489 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 октября от КВИ+ скончались 30 человек.
7 октября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 056, летальных случаев - 4900, выздоровевших - 64 824.
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от КВИ
08.10.2021, 20:28 43471
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 8 ОКТЯБРЯ - За последние сутки в России от COVID-19 умерли 936 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Более 900 человек в сутки умирают от COVID-19 третий день подряд - впервые об этом было объявлено 6 октября (929 смертей), на следующий день число жертв болезни оказалось лишь чуть меньше (924), сообщает РБК
.
Больше всего летальных исходов за последние сутки зафиксировано в Москве (71) и Санкт-Петербурге (61), однако от зафиксированных здесь летом максимумов показатели пока далеки. 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, в Петербурге худший результат был зафиксирован днем позже (119 смертей).
Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 214 485 человек. Однако Росстат только с апреля 2020 года по июль текущего насчитал почти 367,5 тысячи летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.
Ранее вирусолог назвал
причину рекордного числа смертей от COVID в России.
4 октября глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил
уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.
Бекшин предлагает использовать экспресс-тесты на COVID-19 в школах
07.10.2021, 18:33 184816
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эффективности использования экспресс-антиген-тестов на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главный государственный санитарный врач Алматы отметил, что экспресс-тесты позволят проводить эффективные эпидемиологические, карантинные и профилактические мероприятия. В частности, их можно будет использовать для обследования контактных лиц.
В школах, где можно применять (экспресс-тесты. - Прим. агентства) и буквально за считанные минуты, в пределах 15-20 минут можно определять, будет ли учащийся дальше продолжать учебу или же отправится на изоляцию", - сказал Бекшин.
По его словам, были проведены исследования на живом вирусе и по мутированным штаммам.
Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая. Свой отчет мы представим в Министерство здравоохранения, и это будет основание для более широкого их применения", - отметил он.
Как отмечает главный санврач Алматы, к концу следующей недели после окончательной обработки будет отправлен отчет в Министерство здравоохранения. По мнению Бекшина, широкое применение экспресс-тестов позволит снизить финансовые затраты и физические затраты медицинских работников страны.