Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончались 33 пациента

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 905 641 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 280;
в городе Алматы – 326;
в городе Шымкенте – 28;
в Акмолинской области – 112;
в Актюбинской области – 46;
в Алматинской области – 120;
в Атырауской области – 39;
в ВКО – 99;
в Жамбылской области – 16;
в ЗКО – 45;
в Карагандинской области – 149;
в Костанайской области – 96;
в Кызылординской области – 14;
в Мангистауской области – 14;
в Павлодарской области – 163;
в СКО – 141;
в Туркестанской области – 29.
В Казахстане за сутки 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 751 человек (46 626 КВИ+ и 7 125 КВИ-). Из них 9653 пациента находятся в стационарах, 44 098 пациентов - на амбулаторном уровне.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 696 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 194 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, 127 пациентов - на аппарате ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 октября 2021 года зарегистрировано 11 559 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 октября от КВИ+ скончались 29 человек.
9 октября 2021 года зафиксировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 247, летальных случаев - 4914, выздоровевших - 65 208.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 10 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 859 131 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 901 313 человек.
В Казахстане поддельные паспорта вакцинации удаляют из базы данных
11.10.2021, 16:48 93583
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил о работе Министерства здравоохранения в отношении подделки паспортов вакцинации против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил министр здравоохранения, в результате оперативной работы и чистки в рядах, проведенной силовыми структурами, в отношении подделки документов заведено более 90 уголовных дел.
Больше половины из них - подделка ПЦР-тестов, остальное было связано с паспортами вакцинации. По каждому такому пункту, каждый случай рассматривается, как только решение суда есть, все эти поддельные паспорта из базы удаляются", - уточнил министр здравоохранения.
Он также отметил, что министерство просматривает каждый случай и очень жестко за этим следит.
Во многих организациях непосредственно поставили камеры в каждом кабинете, и есть еще внутренний контроль, когда сами медорганизации управления здравоохранения проверяют. Уже несколько таких случаев было, когда они сами изнутри выявляют. Задача такая, чтобы внутри тоже проверять", - сказал Цой.
Министр также подчеркнул, что, подделывая паспорта вакцинации, люди обманывают сами себя, потому что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания.
Кроме того, глава Минздрава отметил, что эта проблема касается не только Казахстана, но и многих других стран.
Посмотрите на соседние страны, они все практически также имеют поддельные паспорта, даже в Европе до уголовного преследования доходит. В США, по-моему, даже 100 лет дали тому, кто это сделал, то есть очень жестко с этим все борются", - заключил министр здравоохранения.
Казахстанским медикам выплачены ковидные надбавки в размере 116 млрд тенге
11.10.2021, 14:44 119611
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Казахстанским медикам выплачены ковидные надбавки в размере 116 млрд тенге, об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по трем группам риска в размере 116 млрд тенге", - сказал глава Минздрава.
Кроме того, по словам министра, в 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников на 20%.
Будут ли в Казахстане штрафовать за отсутствие вакцинации от COVID-19
11.10.2021, 14:18 125470
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Депутат мажилиса Республики Казахстан опубликовала ответ Генеральной прокуратуры РК касательно ответственности за отсутствие у работников предприятий вакцины от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова опубликовала ответ Генеральной прокуратуры РК, согласно которому в законодательстве отсутствуют основания для проведения проверок предприятий на наличие у работников вакцинации.
По имеющейся информации с 1 сентября текущего года проверки граждан на рабочих местах на предмет вакцинации от КВИ не проводятся. Оснований в законодательстве для таких проверок не предусмотрено", - говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованной на странице депутата в Facebook.
В ответе говорится, что "постановление главного государственного санитарного врача не входят в систему законодательства РК".
В этой связи нет оснований и для наложения штрафов на работодателя, допустившего невакцинированного работника на рабочее место. Ответственность граждане за отсутствие вакцинации в законодательстве также не предусмотрена", - сказано в ответе ведомства.
В свою очередь, официальный представитель Минздрава Ержан Байтанаев в комментариях подтвердил, что в стране действительно отсутствовали основания в законодательстве для проведения проверок организаций (объектов) на предмет допуска на работу сотрудников, не получивших вакцину против COVID-19.
Однако с 17 октября текущего года вступят в силу санитарные правила, в котором установлены требования по допуску на работу невакцинированных сотрудников при наличии ПЦР-теста (1 раз в 7 дней), либо медицинской справки у лица, имеющего постоянные противопоказания или переболевшего КВИ в течении трех месяцев", - написал Байтанаев, отметив, что санитарные правила являются нормативным правовым актом и входят в систему законодательства.
Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача
, до 10 августа сотрудники трудовых коллективов должны быть привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. А в срок до 1 сентября - вторым компонентом. Исключения предусмотрены для лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев.
В начале сентября МВК одобрила Алгоритм проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников
первым компонентом вакцины против COVID-19. C учетом нового алгоритма, помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима, мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.