Будут ли в Казахстане штрафовать за отсутствие вакцинации от COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой сегодня в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил о работе Министерства здравоохранения в отношении подделки паспортов вакцинации против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил министр здравоохранения, в результате оперативной работы и чистки в рядах, проведенной силовыми структурами, в отношении подделки документов заведено более 90 уголовных дел.





Больше половины из них - подделка ПЦР-тестов, остальное было связано с паспортами вакцинации. По каждому такому пункту, каждый случай рассматривается, как только решение суда есть, все эти поддельные паспорта из базы удаляются", - уточнил министр здравоохранения.

Он также отметил, что министерство просматривает каждый случай и очень жестко за этим следит.





Во многих организациях непосредственно поставили камеры в каждом кабинете, и есть еще внутренний контроль, когда сами медорганизации управления здравоохранения проверяют. Уже несколько таких случаев было, когда они сами изнутри выявляют. Задача такая, чтобы внутри тоже проверять", - сказал Цой.

Министр также подчеркнул, что, подделывая паспорта вакцинации, люди обманывают сами себя, потому что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что эта проблема касается не только Казахстана, но и многих других стран.

Посмотрите на соседние страны, они все практически также имеют поддельные паспорта, даже в Европе до уголовного преследования доходит. В США, по-моему, даже 100 лет дали тому, кто это сделал, то есть очень жестко с этим все борются", - заключил министр здравоохранения.