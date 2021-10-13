АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - В Алматы уровень заболеваемости коронавирусом стабилизировался, сообщили в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Благодаря принимаемым системным мерам и вакцинации населения показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения снизился со 169 до 134,6. С начала года по 10 октября зарегистрировано 154,7 тыс. случаев КВИ, за последние сутки - 326 случаев. При этом индекс заражаемости за истекшую неделю снизился с 0,94 до 0,89.
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%. Так, двумя компонентами вакцинированы 45% от официальной численности населения + 7,7% переболевших с начала года. При этом отмечается эффективность применяемых вакцин. На 10 октября текущего года из числа привитых обоими компонентами КВИ заболели 2717 из 892 482 человек, прошедших полный курс вакцинации, то есть всего 0,3%.
При сравнительном анализе возрастного состава заболевших за последние две недели отмечается рост заболеваемости среди наиболее активных горожан в возрасте 20–39 лет на 1,6%, 40–59 лет - на 1,3%, старше 60 лет - на 0,7%. При этом снизилась заболеваемость детей до 14 лет и подростков на 0,9% и 0,6% соответственно.
За последние семь дней заболеваемость формировалась за счет самозанятых и неработающих граждан – 27%, пенсионеров – 24% (рост на 1%), работников предприятий и организаций – 22% (рост на 1%), школьников – 12,3% (снижение на 3%) и детей дошкольного возраста – 4,3% (снижение на 0,9%). Таким образом, специалисты отмечают, что среди организованных групп детей дошкольного возраста заболеваемость в 4,4 раза ниже, чем среди неорганизованных. Заболеваемость школьников на офлайн-обучении в десять раз ниже, чем на онлайн.
По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю по сравнению с предыдущей заражаемость КВИ продолжает снижаться при контактах с родственниками, соседями и знакомыми на 0,4% и 0,7% соответственно.
По вероятным местам заражения отмечается рост на рынках – на 2,8%, в продуктовых торговых сетях, супер-, гипермаркетах – на 0,7%, во внутриквартальных непродуктовых магазинах – на 0,6%, в общественном транспорте – на 1,8%, при проведении семейных мероприятий - на 0,4%.
Основными местами заражения по итогам истекшей недели являются объекты торговли – 34%, общественный транспорт – 20%, контакты в семьях – 16%, рынки – 13%.
Мониторинговые группы с 4 по 10 октября провели 195 рейдов, на 24 объектах выявлены нарушения карантинных ограничений. Составлено 106 протоколов, из них на юридические лица составлен 21 протокол на сумму более 7 млн тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 85 протоколов на сумму 3,7 млн тенге.
По проекту Ashyq с 29 сентября по 5 октября текущего года "красный" статус подтвержден у 171 посетителя объектов, участвующих в проекте, "желтый" - у 37. С 4 по 8 октября 114 физических лиц с "красным" статусом оштрафованы на 30 МРП каждый за нарушение режима самоизоляции.
Подводя итоги заседания оперативного штаба, Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации, продолжить мониторинг эпидситуации на объектах образования, продолжить контроль за соблюдением ограничительных мер. Кроме того, управлению общественного здоровья поручено продолжить вакцинацию против гриппа и болезней, входящих в календарь прививок.
Как сообщалось, за 10 октября зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции, из них 315 случаев с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1565 человек, в том числе 61 ребенок.
В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 150 пациентов. На ИВЛ - 29, на неинвазивной ИВЛ - 79, High flow занято 28 аппаратов.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 297 пациентов, с симптомами - 3167.
За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом - 814 человек, вторым компонентом - 941 человек. С 1 февраля по 10 октября текущего года I компонентом вакцинированы 968 197 человек, II компонентом - 885 360 человек.
Эксперт рассказала, когда ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"
12.10.2021, 20:52 32941
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ - ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца текущего года при условии подписания необходимых юридических документов, заявила в интервью РИА Новости
старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее ВОЗ приостановила процесс оценки "Спутника V", аргументировав это нехваткой ряда юридических процедур.
Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - сказала Сваминатан.
Она добавила, что в организации рассчитывают начать инспекцию как можно скорее.
Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен", - сказала эксперт.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала
применять дополнительные дозы вакцин от COVID-19 людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ, опубликовавшая выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации.
По прогнозу ВОЗ, после пандемии заболевания COVID-19 в мире ожидается
пандемия психических расстройств.
В 2022 году Россия планирует
выпуск детской вакцины от коронавируса.
В Алматинской области снижается уровень заболеваемости COVID-19
12.10.2021, 16:31 74683
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса "Ел ушін егілемін" посетил Талдыкорган, чтобы в ходе встреч с медиками, экспертами, волонтерами, представителями СМИ предоставить жителям региона объективную информацию о ситуации с COVID-19 и необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматинской области за последние 2 недели снижается уровень заболеваемости COVID-19, недельный прирост снизился с 0,4% до 0,3%. Показатель удерживается на уровне 120-130 случаев в день. Об этом стало известно в ходе брифинга в Jetisy Media.
Активисты штаба отметили, что по стране фиксируется снижение темпов вакцинации. Так, если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас иммунизируются всего 30 тысяч казахстанцев. Темпы вакцинации в Алматинской области несколько отстают от общереспубликанских. За последний месяц охват вакцинацией первым компонентом в области увеличился на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) в то время, как общереспубликанский показатель увеличился на 8,5 процентных пункта и достиг 79%. Область по данному показателю занимает 9 место среди всех регионов.
Один из представителей Гражданского штаба Серик Беркамалов в ходе брифинга в Jetisy Media отметил, что "ситуация в стране намного хуже, чем в прошлом году".
15 августа 2020 года было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболеваний COVID-19. В этом году показатель вырос в шесть раз - до 8,3 тысячи случаев в сутки. В прошлом году 15 августа официально были зарегистрированы 20 тысяч человек, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении, сейчас увеличение в шесть раз - до 117,8 тысяч человек. На стационарном лечении в прошлом году находилось 3,4 тысячи человек, в этом году рост произошел в девять раз - до 31,5 тысячи человек. Мы видим, что Казахстан критически запаздывает с темпами вакцинации, это влияет на высокие показатели пандемии и увеличение смертности. В настоящий момент в нашей стране вакцинировано всего 7,5 млн взрослого населения из 10 млн человек, подлежащих вакцинации", - сказал он.
Спикеры также ответили на самый часто задаваемый вопрос о вакцинации детей.
По их словам, без разрешения родителей детей вакцинировать не будут. Следовательно, не будут допускаться факты дискриминации. То есть невакцинированные дети также будут посещать школы.
Представили Гражданского штаба также отметили, что если человек отказывается от вакцины, то для посещения работы и других мест скопления людей необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест.
После пандемии COVID-19 ожидается пандемия психических расстройств
12.10.2021, 16:18 79543
АЛМАТЫ. 11 ОКТЯБРЯ - По прогнозу ВОЗ, после пандемии заболевания COVID-19 в мире ожидается пандемия психических расстройств. Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и странам Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в РК Николай Негай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда только началась пандемия, на первый план вышли психосоциальные причины. Локдауны, потеря работы, изменение образа жизни, дистанционная работа и так далее - все это оказало серьезное влияние. Тогда мы уже начали говорить о частых нарушениях сна, тревоге, панических атаках, о посттравматическом стрессовом синдроме, о котором постоянно говорится. Во всем мире достаточно серьезная ситуация", - сказал Николай Негай.
Он отметил, что уже есть научные данные о воздействии и самого вируса на человека, которой в некоторых случаях влияет на психические расстройства. Доказано, что COVID-19 обладает серьезным нейротропным действием, влияя на нервные клетки. Кроме того, влияние неадекватного иммунного ответа приводит к цитокиновому шторму, а он приводит к нарушению гематоэнцефалического барьера и оказывает негативное влияние на структуры, отвечающие за психическое здоровье.
Также во время заболевания за счет респираторного синдрома падает концентрация кислорода в крови. Если это продолжается длительное время, то центральная нервная система, нервные клетки сильно реагируют на кислородное голодание, что также может иметь последствия.
На сегодня есть четкие данные об основных проявлениях постковидного синдрома. Очень часто встречаются когнитивные нарушения, посттравматические переживания, которые были, особенно у лиц с тяжелой формой заболевания", - отметил Николай Негай.