АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - В Алматы уровень заболеваемости коронавирусом стабилизировался, сообщили в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Благодаря принимаемым системным мерам и вакцинации населения показатель недельной заболеваемости на 100 тыс. населения снизился со 169 до 134,6. С начала года по 10 октября зарегистрировано 154,7 тыс. случаев КВИ, за последние сутки - 326 случаев. При этом индекс заражаемости за истекшую неделю снизился с 0,94 до 0,89.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, иммунная прослойка населения Алматы составила около 53%. Так, двумя компонентами вакцинированы 45% от официальной численности населения + 7,7% переболевших с начала года. При этом отмечается эффективность применяемых вакцин. На 10 октября текущего года из числа привитых обоими компонентами КВИ заболели 2717 из 892 482 человек, прошедших полный курс вакцинации, то есть всего 0,3%.

При сравнительном анализе возрастного состава заболевших за последние две недели отмечается рост заболеваемости среди наиболее активных горожан в возрасте 20–39 лет на 1,6%, 40–59 лет - на 1,3%, старше 60 лет - на 0,7%. При этом снизилась заболеваемость детей до 14 лет и подростков на 0,9% и 0,6% соответственно.

За последние семь дней заболеваемость формировалась за счет самозанятых и неработающих граждан – 27%, пенсионеров – 24% (рост на 1%), работников предприятий и организаций – 22% (рост на 1%), школьников – 12,3% (снижение на 3%) и детей дошкольного возраста – 4,3% (снижение на 0,9%). Таким образом, специалисты отмечают, что среди организованных групп детей дошкольного возраста заболеваемость в 4,4 раза ниже, чем среди неорганизованных. Заболеваемость школьников на офлайн-обучении в десять раз ниже, чем на онлайн.

По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю по сравнению с предыдущей заражаемость КВИ продолжает снижаться при контактах с родственниками, соседями и знакомыми на 0,4% и 0,7% соответственно.

По вероятным местам заражения отмечается рост на рынках – на 2,8%, в продуктовых торговых сетях, супер-, гипермаркетах – на 0,7%, во внутриквартальных непродуктовых магазинах – на 0,6%, в общественном транспорте – на 1,8%, при проведении семейных мероприятий - на 0,4%.

Основными местами заражения по итогам истекшей недели являются объекты торговли – 34%, общественный транспорт – 20%, контакты в семьях – 16%, рынки – 13%.

Мониторинговые группы с 4 по 10 октября провели 195 рейдов, на 24 объектах выявлены нарушения карантинных ограничений. Составлено 106 протоколов, из них на юридические лица составлен 21 протокол на сумму более 7 млн тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 85 протоколов на сумму 3,7 млн тенге.

По проекту Ashyq с 29 сентября по 5 октября текущего года "красный" статус подтвержден у 171 посетителя объектов, участвующих в проекте, "желтый" - у 37. С 4 по 8 октября 114 физических лиц с "красным" статусом оштрафованы на 30 МРП каждый за нарушение режима самоизоляции.

Подводя итоги заседания оперативного штаба, Сагинтаев поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации, продолжить мониторинг эпидситуации на объектах образования, продолжить контроль за соблюдением ограничительных мер. Кроме того, управлению общественного здоровья поручено продолжить вакцинацию против гриппа и болезней, входящих в календарь прививок.

Как сообщалось, за 10 октября зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции, из них 315 случаев с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1565 человек, в том числе 61 ребенок.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 150 пациентов. На ИВЛ - 29, на неинвазивной ИВЛ - 79, High flow занято 28 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 297 пациентов, с симптомами - 3167.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом - 814 человек, вторым компонентом - 941 человек. С 1 февраля по 10 октября текущего года I компонентом вакцинированы 968 197 человек, II компонентом - 885 360 человек.



