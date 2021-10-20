В Казахстане с завтрашнего дня ослабляют карантин

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой озвучил карантинные послабления, которые вводятся с 20 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса приняла ряд решений по послаблению карантинных ограничений.

Так, с 20 октября в Казахстане разрешается:

- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток

- деятельность ночных клубов только для лиц с "зеленым" статусом, с соблюдением заполняемости до 50%, но не более 100 человек в регионах, находящихся в "зеленой зоне"; не более 70 человек в регионах, находящихся в "желтой зоне"; не более 50 человек в регионах, находящихся в "красной зоне".

Также продлевается время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq:

- в "зеленой зоне" до 03.00, лидеров проекта Ashyq - до 05.00

- в "желтой зоне" до 01.00, лидеров проекта Ashyq - до 03.00