Алматинская область перешла в "красную зону"

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НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 924 802 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 178;
в городе Алматы - 292;
в городе Шымкенте - 41;
в Акмолинской области - 143;
в Актюбинской области - 46;
в Алматинской области - 89;
в Атырауской области - 44;
в ВКО - 105;
в Жамбылской области - 35;
в ЗКО - 52;
в Карагандинской области - 139;
в Костанайской области - 128;
в Кызылординской области - 38;
в Мангистауской области - 9;
в Павлодарской области - 202;
в СКО - 159;
в Туркестанской области - 42.
В Казахстане за сутки 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 867 961 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 21 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 8 124 473 человека, вторым компонентом - 7 269 888 человек.
На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении - 42 365 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 625 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 октября 2021 года зарегистрировано 11 879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 октября от КВИ+ скончались 32 человека.
20 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 240 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев - 4992, выздоровевших - 67 214.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.