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В Актюбинской области ослабили карантинные меры

24.10.2021, 15:41 67528
В Актюбинской области ослабили карантинные меры
Фото: wiki-turizm.ru
АКТОБЕ. 24 ОКТЯБРЯ - В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и переходом Актюбинской области в зону низкого уровня риска заражаемости коронавирусом в регионе ослабили карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Было принято новое постановление исполняющего обязанности главного санитарного врача №44 от 24 октября. Согласно документу, введены послабления для тех, кто участвует или не участвует в проекте Ashyq. Если объект не участвует в проекте Ashyq, действуют одни ограничения и послабления.
 
Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, саун, бань, спорткомплексов при соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года. В прежнем режиме станут работать музеи, библиотеки. 
 
Однако медцентры, стоматологические кабинеты будут работать по предварительной записи. Разрешается работа общественного транспорта с максимальным выходом на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года.
 
Разрешается работа междугородних и межобластных регулярных автобусов. Также разрешается работа банков, ЦОНов, отделений "Казпочты". Вновь разрешается работа крытых и открытых рынков при соблюдении санитарных требований. Однако объекты общественного питания по типу рестораны и кафе, столовые все еще не могут проводить свадьбы и банкеты, им разрешается только доставка и вынос еды в штатном режиме. Разрешается работа банкетных залов только для проведения поминок, детских развлекательных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с соблюдением требований постановления от 2 сентября.
 
Запрещена работа караоке, ночных и игровых клубов, букмекерских, лотерейных клубов. Запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе на дому, и проведение выставок.
 
В то же время для участников проекта Ashyq действуют большие послабления. К примеру, разрешается работа кафе и ресторанов при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, фуд-кортов - при заполняемости не более 30% мест, но не более 50 мест, банкетных залов - не более 50%, бильярдных, компьютерных, боулинг-клубов - при заполняемости не более 50%, детских развлекательных центров - не более 70 человек при площади более 10 квадратных метров и т.д.
 
Для тех же участников проекта Ashyq при наличии зеленого статуса посетителей разрешается прием большего количества клиентов. Рестораны и кафе могут принять гостей при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест, можно проводить конференции, форумы при заполняемости не более 50%, но не более 100 мест и т.д.
 

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Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии

25.10.2021, 09:42 2728
АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ряде стран Восточной Европы динамика заболеваемости коронавирусом движется совсем в неправильном направлении, из-за чего местные власти вновь вводят ограничения, пишет SVT. Как отмечает канал, количество подхвативших COVID-19 в этом регионе скоро перевалит за 20 млн человек, в то время как лидерами по количеству умерших стали такие страны, как Россия, Украина и Румыния, сообщает RT.
 
В странах Прибалтики, Сербии и Румынии за последние две недели зафиксировано более тысячи случаев заражения на 100 тыс. жителей, пишет SVT.
 
В Румынии, в частности, с пятницы местные власти ввели новый локдаун: ночью выходить на улицу запрещено, а для входа во многие места нужно иметь на руках санитарный паспорт.
 
На Украине, например, коронавирус просто свирепствует: в пятницу ежедневное число заболевших оказалось самым высоким за все время пандемии - всего 23 785 новых случаев заражения. В Киеве и в других районах, где распространение инфекции достигло серьезных масштабов, закрылись школы. При этом обе дозы прививки получили лишь 15% населения Украины, что является самым низким показателем в плане вакцинации в Европе, если не считать Армению.
 

Болезнь протекает серьезнее и агрессивное, чем в прошлом году. Пациенты стали моложе. К сожалению, те пациенты, которые лежат в нашем отделении, не прошли вакцинацию", - отметил глава отделения интенсивной терапии городской больницы в Ровно Валентин Королюк.

 
Между тем, в Австрии правительство подумывать ограничить непривитых граждан, если число людей, лежащих в реанимации с коронавирусом, достигнет 600 человек. По словам нового канцлера Александера Шалленберга, в этом случае у непривитых граждан должны быть особые причины для того, чтобы выйти из дома.
 

Мы все еще не преодолели пандемию. У нас начинается пандемия невакцинированных", - отметил он.

 
Уровень заболеваемости растет также и в Германии, хотя и далеко не такими темпами, как в Восточной Европе. В субботу число инфицированных коронавирусом превысило 100 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Швеции этот показатель составляет 80. Это рекордные цифры с мая, и, как предполагается, они продолжат расти в ближайшие недели.

 

Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания

25.10.2021, 09:25 9235
Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 25 ОКТЯБРЯ - Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.

 
В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск, пишет РИА Новости.
 
За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, умерли 1075 пациентов. Оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.
 
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
 

Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

25.10.2021, 08:40 12718
Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 929 784 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 157;
 
в городе Алматы - 231;
 
в городе Шымкенте - 21;
 
в Акмолинской области - 134;
 
в Актюбинской области - 25;
 
в Алматинской области - 137;
 
в Атырауской области - 24;
 
в ВКО - 102;
 
в Жамбылской области - 25;
 
в ЗКО - 35;
 
в Карагандинской области - 142;
 
в Костанайской области - 112;
 
в Кызылординской области - 26;
 
в Мангистауской области - 17;
 
в Павлодарской области - 230;
 
в СКО - 140;
 
в Туркестанской области - 15.
 
В Казахстане за сутки 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 872 979 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (44 854 КВИ+ и 6 069 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9004 пациента, на амбулаторном лечении - 41 919 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 октября 2021 года зарегистрирован 11 951 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 октября от КВИ+ скончались 20 человек. 
 
23 октября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 771, летальных случаев - 5006, выздоровевших - 67 696.
 
На 24 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 168 114 человек, вторым компонентом - 7 329 137 человек.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

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