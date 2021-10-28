В РФ подали заявку на испытание назальной формы вакцины "Спутник V"

МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ - Фармкомпания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании разработки института имени Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. И мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны", - рассказал ТАСС генеральный директор компании "Генериум" Даниил Талянский.

Он уточнил, что иммунизация назальной формой так же, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация - в один. При этом, в отличие от внутримышечного "Спутника V", новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий.





Он также подчеркнул, что сегодня компания удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине "Спутник V" и в случае, если Минздрав посчитает необходимым переключиться с одной формы вакцины на другую, "Генериум" "сможет обеспечить потребности как нашей страны, так и стран-партнеров, в которые мы сейчас поставляем внутримышечную форму".