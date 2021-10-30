Ситуация по коронавирусу в СКО остается напряженной

ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 ОКТЯБРЯ - Ситуация по коронавирусу в Северо-Казахстанской области остается неблагополучной и напряженной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сегодня на брифинге рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.
В сутки в инфекционные стационары поступают до 100 человек. Показанием для госпитализации является снижение сатурации, дыхательная недостаточность, одышка, выраженные симптомы интоксикации. Выписываем в сутки всего 45-50 человек. Из числа госпитализированных 60% - в тяжелом состоянии. В том числе 51 человек - в реанимации, 18 - в палате интенсивной терапии. Более 400 человек находятся в постоянной кислородной зависимости", - рассказал Айманов.
По его словам, 93% госпитализированных не прививались.
В свою очередь, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Арман Кушбасов сообщил, что за последние 2 недели, с 15 по 28 октября, в регионе зарегистрировано 2065 случаев КВИ.
В сравнении с предыдущими 2 неделями заболеваемость увеличилась в 1,4 раза, сообщает Петропавловск.news.
По словам Кушбасова, в 42% случаев заражение произошло при посещении мест массового скопления людей - объектов торговли, общественного питания, отделений почты, банков и ЦОНов.
Второе место в этом антирейтинге занимают заражения в семье - 24,3%. Тройку антилидеров замыкает общественный транспорт. Расследование эпидемиологов установило, что 21% заражений происходит в автобусах. В 9% инфицирование произошло во время массовых мероприятий, в том числе по месту проживания.
С 25 октября запрещены массовые мероприятия, за исключением поминок с числом участников не более 30 человек. Проведение праздничных мероприятий под запретом, в том числе и для лиц с "зелёным" статусом", - напомнил Кушбасов.
По месту работы жители региона заболели КВИ в 2%, во время поездок за пределы и внутри области – в 1,7% случаев. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 163 случая заражения. Большая часть из них – 90% имеет форму симптомного носительства.
Напомним, 5 областей Казахстана: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская - остаются в "красной" зоне.