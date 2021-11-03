Ревакцинироваться через шесть месяцев людям с низким иммунитетом рекомендует ВОЗ

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МОСКВА. 2 НОЯБРЯ - Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович дала совет людям с низким иммунным ответом, когда стоит ревакцинироваться от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Ситуацию с повторной прививкой прокомментировал и Владимир Путин. На совещании с руководством Минобороны он отметил, что даже в тех странах, где вакцинировали более 60 процентов населения, началась новая вспышка заболевания. Это связано с тем, что "упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию", пишет РИА "Новости".
Ранее глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что полгода - это оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19.
Напомним, министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что ревакцинация в стране запланирована на III декаду ноября 2021 года.
Рекомендуется введение дополнительной дозы через шесть-девять месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ", - сообщил глава ведомства.
При этом он уточнил, что лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами, будут проходить ревакцинацию через девять месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer).
Лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, будут ревакцинироваться через шесть месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакцинами (Pfizer).
Лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), подлежат ревакцинации через шесть месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакцинами.
Лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации, будут проходить ревакцинацию через три месяца после выздоровления.