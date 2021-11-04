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Эксперт: Постковидный синдром наблюдается у детей даже после бессимптомной формы заболевания

03.11.2021, 10:29 82135
Эксперт: Постковидный синдром наблюдается у детей даже после бессимптомной формы заболевания
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром наблюдается даже у тех детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий. Даже через один-три месяца после выздоровления у них имелись изменения в состоянии здоровья - как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - сказала Намазова-Баранова.

 
Ранее Намазова-Баранова заявляла, что согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства детей такие изменения сохраняются даже спустя год, пишет ТАСС.
 

Даже после выздоровления, через один-три месяца у детей, помимо всего прочего, сохранялись когнитивные нарушения. У 30%, то есть у каждого третьего. Потеря обоняния - это свидетельство нейротропного, то есть воздействующего на центральную нервную систему, действия вируса. Так вот, это нейротропное действие отсрочено, поэтому совершенно неудивительными были вот эти показатели", - сказала она.

 
Эксперт отметила, что согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства людей такие изменения сохраняются даже спустя год. По ее мнению, всем переболевшим детям нужна углубленная диспансеризация не меньше, чем взрослым.
 

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Германия переживает "пандемию непривитых"

03.11.2021, 19:01 43930
БЕРЛИН. 3 НОЯБРЯ - Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан, пандемия в стране не закончена, страна переживает четвертую волну, которая в наибольшей степени затрагивает непривитых граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава немецкого Минздрава сообщил, что пандемия не только все еще продолжается - четвертая волна продвигается в полную мощь, сообщает РИА Новости.
 

Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии", - заявил он.

 
Министр отметил, что в регионах с низким уровнем вакцинации особенно отмечается высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии. По его словам, власти видят три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер, таких как ношение масок в определенных местах и соблюдение дистанции, тестирование посетителей домов престарелых, а также "много-много бустерных прививок".
 
Шпан ранее инициировал отмену в ФРГ режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации. В этой связи он выразил сожаление, что это было воспринято обществом как преодоление пандемии.
 

То, что мои заявления были неверно понятны, значит, что я выражался недостаточно четко. Говорю это самокритично. Потому это не так - пандемия совсем не закончилась", - заявил Шпан.

 

В Алматы готовятся к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом

03.11.2021, 17:48 50869
В Алматы готовятся к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы состоялось выездное заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные вопросы касались борьбы с COVID-19 и развития системы здравоохранения, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Главным направлением работы в настоящее время остаются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. На сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе стабильная, город в "желтой" зоне. Снижение заболеваемости обусловлено ростом охвата вакцинацией населения с формированием коллективного иммунитета на уровне 55% (первым компонентом привиты 996 486 человек, 2 компонентом - более 930 тыс.). Сейчас акимат города работает над дальнейшим увеличением темпов вакцинации. На сегодня функционируют 137 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, в объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Вместе с тем в пунктах вакцинации строго контролируется соблюдение режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Одновременно проводится подготовка к приему вакцины Pfizer: подготовлены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики, хранения вакцины, определены на каждом из этапов ответственные лица, проводится обучение медицинского персонала. В городе продолжается усиленный контроль соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения инфекции", - сообщил замакима Алматы Ержан Бабакумаров.

 
Сейчас в городе функционируют 40 мониторинговых групп, с начала года проверено свыше 44 тыс. объектов, выявлено 4297 объектов с нарушениями карантинных мер, в суд переданы материалы в отношении 78 злостных нарушителей карантина. 
 
На особом контроле - безопасность и недопущение заражения в школах города. Привиты 100% учителей. Реализуется программа "Здоровые школы" с активным внедрением современных технологий Ashyq, благодаря чему отмечается снижение заболеваемости среди учащихся школ. 
 
Вместе с тем, учитывая прогноз заболеваемости до конца года, а также на фоне роста заражения в ряде других стран, проведены подготовительные работы по готовности койко-мест, обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий из 68 наименований продукции до мая 2022 года. 
 
Проводится мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 375 аптеках по каждому из наиболее востребованных видов препаратов, а также на складах города. 
 
Заслушав доклады, Ералы Тугжанов отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная: с 24 октября мегаполис находится в "желтой" зоне, за последние 2 недели заболеваемость снизилась в 1,5 раза, смертность - в 1,6 раза. Он также поручил руководству акимата города увеличить охват вакцинацией от COVID-19 и сезонного гриппа. 
 
Тугжанов также обратил внимание ректоров вузов на необходимость усиления работы по вакцинации студентов. На сегодняшний день в городе привиты 57% студентов. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 ноября ослаблены карантинные ограничения
 

Аким СКО обратился к жителям региона из-за ухудшения ситуации по COVID-19

03.11.2021, 09:42 62803
Аким СКО обратился к жителям региона из-за ухудшения ситуации по COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 НОЯБРЯ - Аким СКО Кумар Аксакалов обратился к жителям области из-за ухудшения ситуации по COVID-19. Глава региона призвал жителей области обезопасить себя и своих близких и присоединиться к кампании по всеобщей вакцинации против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сейчас в регионе складывается непростая ситуация. Ежедневно в СКО выявляют сотни новых случаев заражения. Кумар Аксакалов подчеркнул, что практически все пациенты - невакцинированные граждане. На данный момент по области еще не привито 120 тысяч взрослого населения.
 

В зоне риска пожилые люди. Они же являются основной частью пациентов в инфекционных больницах. На сегодня только 21% пенсионеров имеют паспорта вакцинации", - сказал Кумар Аксакалов. 

 
Аким области отметил, что детям нужно позаботиться о своих родителях и донести до них правильную информацию о вакцинации.
 

Я верю, что среди 120 тысяч непривитых много сознательных и ответственных людей. Я вакцинировался, моя семья тоже. Это безопасно и эффективно. Мои слова подтвердят и 250 тысяч североказахстанцев, которые также привились", - сказал Кумар Аксакалов.

 
 

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