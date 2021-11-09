Сводка эпидситуации: зафиксировано снижение числа заражений коронавирусом в РК

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НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 949 630 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 115,

в городе Алматы - 135,

в городе Шымкенте - 10,

в Акмолинской области - 89,

в Актюбинской области - 9,

в Алматинской области - 34,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 60,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 111,

в Костанайской области - 119,

в Кызылординской области - 15,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 139,

в СКО - 142,

в Туркестанской области - 4.

В Казахстане за сутки 1080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 901 843 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 856 человек (35 528 КВИ+ и 5 328 КВИ-), из них: в стационарах 7563 пациента, на амбулаторном лечении - 33 293 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 556 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента,

- на аппарате ИВЛ - 104 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 ноября 2021 года зарегистрировано 12 259 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 ноября 2021 года от КВИ+ скончались девять человек.

Кроме того, 6 ноября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 356, летальных случаев - 5071, выздоровевших - 69 957.

На 8 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 409 883 человека, вторым - 7 674 577 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.