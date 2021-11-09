Сводка эпидситуации: зафиксировано снижение числа заражений коронавирусом в РК

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НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 949 630 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 115,
в городе Алматы - 135,
в городе Шымкенте - 10,
в Акмолинской области - 89,
в Актюбинской области - 9,
в Алматинской области - 34,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 60,
в Жамбылской области - 16,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 111,
в Костанайской области - 119,
в Кызылординской области - 15,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 139,
в СКО - 142,
в Туркестанской области - 4.
В Казахстане за сутки 1080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 901 843 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 856 человек (35 528 КВИ+ и 5 328 КВИ-), из них: в стационарах 7563 пациента, на амбулаторном лечении - 33 293 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 556 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента,
- на аппарате ИВЛ - 104 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 ноября 2021 года зарегистрировано 12 259 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 ноября 2021 года от КВИ+ скончались девять человек.
Кроме того, 6 ноября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 356, летальных случаев - 5071, выздоровевших - 69 957.
На 8 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 409 883 человека, вторым - 7 674 577 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.