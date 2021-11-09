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Сводка эпидситуации: зафиксировано снижение числа заражений коронавирусом в РК

08.11.2021, 08:34 73468
Сводка эпидситуации: зафиксировано снижение числа заражений коронавирусом в РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 949 630 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 115,
 
в городе Алматы - 135,
 
в городе Шымкенте - 10,
 
в Акмолинской области - 89,
 
в Актюбинской области - 9,
 
в Алматинской области - 34,
 
в Атырауской области - 12,
 
в ВКО - 60,
 
в Жамбылской области - 16,
 
в ЗКО - 15,
 
в Карагандинской области - 111,
 
в Костанайской области - 119,
 
в Кызылординской области - 15,
 
в Мангистауской области - 6,
 
в Павлодарской области - 139,
 
в СКО - 142,
 
в Туркестанской области - 4.
 
В Казахстане за сутки 1080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 901 843 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 856 человек (35 528 КВИ+ и 5 328 КВИ-), из них: в стационарах 7563 пациента, на амбулаторном лечении - 33 293 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 556 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента,
 
- на аппарате ИВЛ - 104 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 ноября 2021 года зарегистрировано 12 259 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 ноября 2021 года от КВИ+ скончались девять человек. 
 
Кроме того, 6 ноября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 356, летальных случаев - 5071, выздоровевших - 69 957.
 
На 8 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 409 883 человека, вторым - 7 674 577 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская область.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

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Назван характерный для детей симптом КВИ

08.11.2021, 19:43 45847
Назван характерный для детей симптом КВИ
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 8 НОЯБРЯ - Как рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, у детей, заболевших COVID-19, часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при коронавирусе, сообщает iz.ru.
 

У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей", - пояснила эксперт.

 
Добрецова добавила, что ребенок не всегда сам может рассказать об отсутствии обоняния, поэтому взрослым нужно задавать уточняющие вопросы. Притом она отметила, что в целом клинические проявления коронавируса у детей не сильно отличаются от течения заболевания у взрослых.
 
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Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы

08.11.2021, 14:01 101602
Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы
Фото: Кадр из видео
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова в ходе брифинга ответила на вопрос о самостоятельном выборе пациентом препарата для ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга прозвучал вопрос, вправе ли пациент выбрать препарат для вакцинации между "QazVac" и "Vero Cel".
 

Мы рекомендуем вам, если вы получили инактивированную получить бустерную дозу векторную. Вы также можете получить инактивированную, но для выработки антител всё-таки рекомендуется получить другую вакцину", - ответила Ибрагимова.

 
При этом спикер добавила, что пациент, вакцинированный "Спутником V", может быть ревакцинирован этим же препаратом.
 
Ранее Ибрагимова сообщила, что ревакцинация в Алматы будет проходить тремя препаратами. При этом при ревакцинации "Спутником V" будет применяться первый компонент данной вакцины.
 

Как будет проходить ревакцинация от коронавируса в Алматы

08.11.2021, 13:35 116101
Как будет проходить ревакцинация от коронавируса в Алматы
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала, как будет происходить в Алматы ревакцинация от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Эльвиры Ибрагимовой, на сегодняшний день в Алматы зарегистрированы три вакцины, которыми планируют проводить ревакцинацию: российская Спутник V, китайская Vero Cell и отечественная QazVac.
 
Она отметила, что ревакцинацию в Алматы планируют начать в третьей декаде ноября.
 

Ревакцинация - это та доза, которую пациент получает после первого и второго компонента вакцинанции. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную. Это и есть ревакцинация", - пояснила спикер.

 
Ибрагимова также проинформировала, что перед получением бустерной дозы вакцины тест на антитела проводиться не будет.
 

По желанию вы можете сделать это обследование, но результат не будет показанием к медотводу или к непроведению вакцинации", - сказала она, отметив, что уровень антител значения не имеет.

 
При этом она добавила, что если пациент самостоятельно прошел тест, и уровень антител у него высокий, по желанию ревакцинацию он может пройти позже.
 
Замглавы ЦГКБ также дала рекомендации по выбору препарата для ревакцинации.
 

Мы рекомендуем ревакцинироваться другим видом вакцины. На сегодня существует два типа: векторная вакцина ("Спутник V") и инактивированные (все остальные вакцины). Тем людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуется спустя 9 месяцев ревакцинироваться инактивированной вакциной. Тем, кто получил инактивированную вакцину - через 6 месяцев привиться векторной "Спутник V"", - пояснила она. 

 
Она объяснила, что ревакцинация необходима, так так с каждым месяцем уровень титр антител в организме снижается. 
 

Мы видим, что штамм вируса циркулирует и мутирует, поэтому, в первую очередь, кому мы рекомендуем сделать ревакцинацию бустерной дозой, так это ослабленным людям. Это пожилым лицам, так как в стационарах мы чаще всего видим людей, старше 65 лет. Также встречаем людей с ослабленным иммунной системой, тех, кто находится на передовой - медицинские работники, силовые структуры, кто больше общается с населением. Данную ревакцинацию могут получить и люди, у которых с момента получения прививки уже прошло 6-9 месяцев", - сказала Ибрагимова.

 
Специалист отметила, что после получения бустерной дозы возможны такие же последствия, как и после получения первых двух компонентов вакцины - боль в месте инъекции, повышение температуры.
 

Противопоказания будут те же. Перед ревакцинацией обязательно проведут осмотр, посмотрят, насколько организм готов получить эту дозу. Всё будет так же. Если нет никаких отклонений или медицинский отводов, то вам проведут ревакцинацию", - разъяснила спикер. 

 
Ибрагимова также проинфомировала когда пациенту надлежит пройти ревакцинацию, если он перенес коронавирус.
 

Человек, который переболел короновирусом после первого компонента, может получить второй компонент через 3-6 месяцев. Это зависит от того, как он болел. Если бессимптомно перенёс, то через 3 месяца, если болезнь проходила тяжело - через полгода. В случае заболевания после получения двух компонентов вакцины, третью человек может получить спустя три месяца", - пояснила она.

 
Дополнено: По ее словам, ревакцинация в Алматы будет проходить в тех же кабинетах, где проходила вакцинация. Это медицинские и немедицинские учреждения. 
 

Прежде чем провести ревакцинацию, откроют базу данных, увидят, что вы действительно получали первые два компонента. И только после этого будет проходить ревакцинация", - пояснила она.

 
Согласно информации, в первую очередь ревакцинацию получат те, кто работает с уязвимыми слоями населения и кто получил вакцинацию в феврале. Кроме того, в первую категорию входят пожилые и лица с ослабленной имунной системой. 
 

Любой желающий, кто будет готов, может подойти в поликлинику и получить бустерную дозу", - подчеркнула Ибрагимова.

 
Она также ответила на вопрос о поставке в Казахстан препарата "Спутник Лайт" и о том как будет проводиться ревакцинация "Спутником V".
 

Спутник Лайт" - это, если смотреть по составу, вакцина, состоящая из первого компонента "Спутника V". Казахстан "Спутник Лайт" не получил, но у нас есть определённое количество вакцины первого компонента "Спутника V", поэтому мы готовы провести ревакцинацию данной вакциной. Вакцина имеется, как и инактивированная, то есть "QazVac" и "Vero Cel", так и векторная вакцина "Спутник V" первого компонента. "Спутник Лайт" Казахстан не закупал. Есть просто достаточное количество первого компонента "Спутник V", поэтому пока мы будем использовать его", - проинформировала Ибрагимова.

 

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