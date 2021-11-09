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Назван характерный для детей симптом КВИ

08.11.2021, 19:43 45847
Назван характерный для детей симптом КВИ
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 8 НОЯБРЯ - Как рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, у детей, заболевших COVID-19, часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при коронавирусе, сообщает iz.ru.
 

У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей", - пояснила эксперт.

 
Добрецова добавила, что ребенок не всегда сам может рассказать об отсутствии обоняния, поэтому взрослым нужно задавать уточняющие вопросы. Притом она отметила, что в целом клинические проявления коронавируса у детей не сильно отличаются от течения заболевания у взрослых.
 
Ранее ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. 
 
В пяти провинциях Китая от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет.
 

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Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы

08.11.2021, 14:01 101602
Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы
Фото: Кадр из видео
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова в ходе брифинга ответила на вопрос о самостоятельном выборе пациентом препарата для ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга прозвучал вопрос, вправе ли пациент выбрать препарат для вакцинации между "QazVac" и "Vero Cel".
 

Мы рекомендуем вам, если вы получили инактивированную получить бустерную дозу векторную. Вы также можете получить инактивированную, но для выработки антител всё-таки рекомендуется получить другую вакцину", - ответила Ибрагимова.

 
При этом спикер добавила, что пациент, вакцинированный "Спутником V", может быть ревакцинирован этим же препаратом.
 
Ранее Ибрагимова сообщила, что ревакцинация в Алматы будет проходить тремя препаратами. При этом при ревакцинации "Спутником V" будет применяться первый компонент данной вакцины.
 

Как будет проходить ревакцинация от коронавируса в Алматы

08.11.2021, 13:35 116101
Как будет проходить ревакцинация от коронавируса в Алматы
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала, как будет происходить в Алматы ревакцинация от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Эльвиры Ибрагимовой, на сегодняшний день в Алматы зарегистрированы три вакцины, которыми планируют проводить ревакцинацию: российская Спутник V, китайская Vero Cell и отечественная QazVac.
 
Она отметила, что ревакцинацию в Алматы планируют начать в третьей декаде ноября.
 

Ревакцинация - это та доза, которую пациент получает после первого и второго компонента вакцинанции. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную. Это и есть ревакцинация", - пояснила спикер.

 
Ибрагимова также проинформировала, что перед получением бустерной дозы вакцины тест на антитела проводиться не будет.
 

По желанию вы можете сделать это обследование, но результат не будет показанием к медотводу или к непроведению вакцинации", - сказала она, отметив, что уровень антител значения не имеет.

 
При этом она добавила, что если пациент самостоятельно прошел тест, и уровень антител у него высокий, по желанию ревакцинацию он может пройти позже.
 
Замглавы ЦГКБ также дала рекомендации по выбору препарата для ревакцинации.
 

Мы рекомендуем ревакцинироваться другим видом вакцины. На сегодня существует два типа: векторная вакцина ("Спутник V") и инактивированные (все остальные вакцины). Тем людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуется спустя 9 месяцев ревакцинироваться инактивированной вакциной. Тем, кто получил инактивированную вакцину - через 6 месяцев привиться векторной "Спутник V"", - пояснила она. 

 
Она объяснила, что ревакцинация необходима, так так с каждым месяцем уровень титр антител в организме снижается. 
 

Мы видим, что штамм вируса циркулирует и мутирует, поэтому, в первую очередь, кому мы рекомендуем сделать ревакцинацию бустерной дозой, так это ослабленным людям. Это пожилым лицам, так как в стационарах мы чаще всего видим людей, старше 65 лет. Также встречаем людей с ослабленным иммунной системой, тех, кто находится на передовой - медицинские работники, силовые структуры, кто больше общается с населением. Данную ревакцинацию могут получить и люди, у которых с момента получения прививки уже прошло 6-9 месяцев", - сказала Ибрагимова.

 
Специалист отметила, что после получения бустерной дозы возможны такие же последствия, как и после получения первых двух компонентов вакцины - боль в месте инъекции, повышение температуры.
 

Противопоказания будут те же. Перед ревакцинацией обязательно проведут осмотр, посмотрят, насколько организм готов получить эту дозу. Всё будет так же. Если нет никаких отклонений или медицинский отводов, то вам проведут ревакцинацию", - разъяснила спикер. 

 
Ибрагимова также проинфомировала когда пациенту надлежит пройти ревакцинацию, если он перенес коронавирус.
 

Человек, который переболел короновирусом после первого компонента, может получить второй компонент через 3-6 месяцев. Это зависит от того, как он болел. Если бессимптомно перенёс, то через 3 месяца, если болезнь проходила тяжело - через полгода. В случае заболевания после получения двух компонентов вакцины, третью человек может получить спустя три месяца", - пояснила она.

 
Дополнено: По ее словам, ревакцинация в Алматы будет проходить в тех же кабинетах, где проходила вакцинация. Это медицинские и немедицинские учреждения. 
 

Прежде чем провести ревакцинацию, откроют базу данных, увидят, что вы действительно получали первые два компонента. И только после этого будет проходить ревакцинация", - пояснила она.

 
Согласно информации, в первую очередь ревакцинацию получат те, кто работает с уязвимыми слоями населения и кто получил вакцинацию в феврале. Кроме того, в первую категорию входят пожилые и лица с ослабленной имунной системой. 
 

Любой желающий, кто будет готов, может подойти в поликлинику и получить бустерную дозу", - подчеркнула Ибрагимова.

 
Она также ответила на вопрос о поставке в Казахстан препарата "Спутник Лайт" и о том как будет проводиться ревакцинация "Спутником V".
 

Спутник Лайт" - это, если смотреть по составу, вакцина, состоящая из первого компонента "Спутника V". Казахстан "Спутник Лайт" не получил, но у нас есть определённое количество вакцины первого компонента "Спутника V", поэтому мы готовы провести ревакцинацию данной вакциной. Вакцина имеется, как и инактивированная, то есть "QazVac" и "Vero Cel", так и векторная вакцина "Спутник V" первого компонента. "Спутник Лайт" Казахстан не закупал. Есть просто достаточное количество первого компонента "Спутник V", поэтому пока мы будем использовать его", - проинформировала Ибрагимова.

 

"Спутник V" формирует долговременную защиту от коронавируса - российские ученые

08.11.2021, 13:15 88696
"Спутник V" формирует долговременную защиту от коронавируса - российские ученые
КАЗАНЬ. 8 НОЯБРЯ - Ученые Казанского федерального университета в составе международной коллаборации изучили иммунный ответ привитых "Спутником V" жителей столицы Татарстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследования показали, что даже одна доза вакцины способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунитет у вакцинированных не отличается от того, который есть у переболевших. Все эти данные в совокупности говорят о формировании долговременной защиты от коронавируса. Впрочем, это не отменяет необходимости ревакцинации, сообщает сайт "Известия".
 
Исследование российские ученые проводили совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании. На протяжении нескольких месяцев специалисты изучали иммунный ответ привитых и переболевших жителей Казани. Всего в исследовании приняли участие 40 человек. 
 

В этом исследовании мы стремились проанализировать эффективность формирования комплексного иммунитета после вакцинации "Спутником V". Мы выявили сходство между ответом, вызванным иммунизацией, и ответом, развившимся после выздоровления после COVID-19", - сообщил "Известиям" директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов.

 
Через 21 день после вакцинации вторым компонентом вакцины у привитых зарегистрировали уровень антител, значительно превышающий их средний показатель у переболевших COVID-19 на сравнимом сроке.
 

Кроме того, мы показали реактивность антител и Т-клеток через три и семь месяцев после вакцинации, что подразумевает наличие эффективного иммунного ответа и формирование долговременной иммунологической памяти", - рассказала руководитель исследования, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник КФУ Светлана Хайбуллина.

 
С инфекцией в организме борются две ветви иммунитета: гуморальный ответ (антитела) и клеточный. Антитела нейтрализуют вирус напрямую, связываясь с ним. А Т-клетки уничтожают инфицированные структуры, то есть саму базу, на которой вирус размножается, рассказали ученые.
 

Антитела в первую очередь полезны для защиты организма от инфекции, так как препятствуют проникновению вируса в клетки в самом начале. А вот уже за выздоровление в большей степени отвечает клеточный иммунитет, "выжигая" зараженные клетки и препятствуя его распространению в организме", - рассказал Ризванов.

 
Наличие и гуморальной, и клеточной защиты говорит о том, что организм максимально готов противостоять инфекции. Это свидетельствует о долгосрочном иммунном ответе и формировании иммунологической памяти у вакцинированных, это своеобразный "архив", куда иммунитет обращается и откуда "достает" информацию о возбудителе заболевания для быстрого запуска ответа на повторную инфекцию.
 
В целом исследование показало, что даже одна доза вакцины способна вызывать иммунный ответ. Вторая прививка существенно усиливает его. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунный ответ у вакцинированных не отличается от того, что был сформирован у переболевших, то есть он такой же эффективный и комплексный, подчеркнул Ризванов. Но наличие антител и клеток памяти не отменяет необходимости ревакцинации в соответствии с рекомендациями Минздрава.
 

То, что иммунитет вырабатывается эффективно, и то, что в течение семи месяцев уровень антител даже немного возрастает (по сравнению с тремя месяцами после вакцинации), дает основания полагать, что иммунитет будет долговременным. В то же время через семь месяцев после вакцинации наблюдается некоторое снижение уровня Т-клеточного иммунитета, - рассказал Альберт Ризванов. - Судя по научной литературе, через шесть-девять месяцев иммунный ответ в целом может снижаться у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, особенно в легкой форме. Поэтому лучше подстраховаться и не рассчитывать на то, что вы попали в число счастливчиков, у которых иммунный ответ сохраняется длительное время, и ревакцинироваться каждые шесть месяцев. Тем самым вы не только защитите себя, но и своих близких, так как вакцинированные могут в редких случаях болеть бессимптомно. Тем более появляются новые штаммы, которые потенциально могут скрываться от иммунного ответа", - добавил главный врач "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

 
Плюс проведенной казанскими учеными работы в том, что они никак не связаны с разработчиками вакцины, а значит, независимы, сказал "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Что касается разницы между вакцинным и естественным иммунитетом, то у переболевших ответ все же сильнее, так как у них вырабатывается локальная защита в точке входа вируса - в дыхательных путях, считает эксперт.
 

Однако измерить локальный иммунитет мы можем только на лабораторных животных, но не на человеке. Когда же мы берем доступный биоматериал - кровь и измеряем количество антител и Т-клеток, то иногда результаты получаются даже не в пользу естественного иммунитета", - отметил Волчков.

 
Сейчас специалисты КФУ продолжают свое исследование, чтобы выяснить, как иммунный ответ развивается в более долгосрочной перспективе - через шесть, девять и двенадцать месяцев после вакцинации.
 

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