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НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Как будет проходить ревакцинация в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа. Учитывая, что в первую очередь были привиты лица из группы риска, соответственно, до конца текущего года, с учетом сроков первичной вакцинации, ревакцинации подлежат уязвимые группы населения. Это медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур", - сообщил министр.
Он отметил, что к ревакцинации без учета установленных сроков допускаются лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против коронавирусной инфекции.
С учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле все граждане республики, завершившие первичную вакцинацию, через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации подлежат ревакцинации с января 2022 года. В этой связи на втором этапе ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации", - заключил министр.
На 10 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 455 353 человека, вторым компонентом - 7 727 793 человека.