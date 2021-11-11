Как будет проходить ревакцинация в Казахстане

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ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В рамках рабочего визита в Жамбылскую область преьмер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил ТОО "Амир и Д" по производству медизделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОО "Амир и Д" в октябре текущего года начало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19.

Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и др. Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Также глава правительства посетил СЭЗ "Химический парк Тараз" в Шуском районе. Премьеру презентовали перспективные инвестиционные проекты в химической и пищевой промышленности на общую сумму 143,3 млрд тенге.

Так, проект по производству цианида натрия мощностью 25 тыс. тонн в год планируется завершить до конца 2023 года. Продукция предприятия полностью обеспечит внутренние потребности РК, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии и ЕАЭС.

Одним из крупнейших проектов в сфере АПК Казахстана является строительство сахарного завода мощностью 148,8 тыс. тонн белого сахара в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Проект будет полностью обеспечен собственным сырьем.

По информации пресс-службы правительства, за десять месяцев 2021 года объем промышленного производства в Жамбылской области составил 491,1 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 377,5 млрд тенге (+0,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,1%. Объем строительства вырос на 7,3%, в регионе введено в эксплуатацию 535,9 тыс. квадратных метров жилья (+16,4%).