Власти Австрии ввели локдаун для невакцинированных

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран. Соответствующее постановление подписала и. о. главного государственного санврача РК Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, на территории РК призаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентине, Венгрии, Грузии, Иране, Иордании, Кыргызстане, Республике Мальдивы, Монголии, Армении, Беларуси, Молдове, Перу, Сан-Марино, Сербии, Тунисе, Индии, Филиппинах, Таиланде, Турции и Эстонии.

Также новым постановлением утверждены сроки ревакцинации населения от коронавируса.

Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:

1) медицинские работники;

2) педагоги;

3) сотрудники силовых структур;

4) персонал и контингент медико-социальных учреждений;

5) лица старше 60 лет;

6) лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);

7) лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:

1) после введения векторных вакцин - через девять месяцев;

2) после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через шесть месяцев.

Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.