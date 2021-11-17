Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно поручениям МВК по нераспространению КВИ, на территории РК разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения республики по желанию на платной основе", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства.
По его словам, вакцинация препаратом Pfizer начата в семи регионах республики (Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская области, города Алматы, Нур-Султан и Шымкент). На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей, 247 беременных и кормящих женщин.
Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население", - отметил министр.
Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%. Тогда как вакцинированных граждан заболело всего 5%.
Среди больных на искусственной вентиляции легких 96% приходится на невакцинированных.
Напомним, на 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек.