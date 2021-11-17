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Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке

16.11.2021, 09:19 52759
Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке
Фото: sharij.net
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно поручениям МВК по нераспространению КВИ, на территории РК разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения республики по желанию на платной основе", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства.

 
По его словам, вакцинация препаратом Pfizer начата в семи регионах республики (Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская области, города Алматы, Нур-Султан и Шымкент). На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей, 247 беременных и кормящих женщин.
 

Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население", - отметил министр.

 
Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%. Тогда как вакцинированных граждан заболело всего 5%.
 
Среди больных на искусственной вентиляции легких 96% приходится на невакцинированных.
 
Напомним, на 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек. 
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1058 новых случаев заболевания COVID-19

17.11.2021, 08:38 68068
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1058 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 16 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 959 526 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 126; 
 
в городе Алматы - 119;  
 
в городе Шымкенте - 20;  
 
в Акмолинской области - 57; 
 
в Актюбинской области - 11;  
 
в Алматинской области - 60; 
 
в Атырауской области - 21; 
 
в ВКО - 78; 
 
в Жамбылской области - 13;  
 
в ЗКО - 23; 
 
в Карагандинской области - 135; 
 
в Костанайской области - 98;  
 
в Кызылординской области - 18; 
 
в Мангистауской области - 7; 
 
в Павлодарской области - 123; 
 
в СКО - 134; 
 
в Туркестанской области - 15. 
 
В Казахстане за сутки 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 919 170 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (-27 882+ и 4 740 КВИ-), из них: в стационарах - 6611 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 011 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 504 пациента, 
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов, 
 
- на аппарате ИВЛ - 86 пациентов. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 ноября 2021 года зарегистрировано 12 474 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 24 человека. 
 
15 ноября 2021 года зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 375 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 398, летальных случаев - 5101, выздоровевших - 71 557.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
17 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 578 822 человека, вторым - 7 864 800 человек.
 

В Уральске учителя и воспитатели нарушали режим изоляции

16.11.2021, 20:52 108622
УРАЛЬСК. 16 НОЯБРЯ - Нарушения педагогами режима изоляции выявили с помощью приложения Ashyq в школах №1, №10 и №23, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
16 сентября, прошло очередное заседание оперативного штаба с участием представителей госорганов под председательством главы региона Гали Искалиева, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Он отметил, что в область находится в "зелёной" зоне и эпидемиологическая ситуация благополучная, но не стоит терять бдительность, так как в соседних областях России ситуация с COVID-19 усложнилась и уровень заболеваемости там достаточно высокий.
 
В регионе продолжают выявлять случаи нарушения заражёнными жителями режима изоляции.
 

Это недопустимо. Только за неделю выявили четыре случая, когда учителя и воспитатели детских садов с "красным" статусом пытались пройти на работу. Эти нарушения выявлены через приложение Ashyq. Несмотря на положительный ПЦР-тест, они решили идти на работу. Это большой риск заразить других", - рассказал аким ЗКО.

 
Также на заседании оперштаба стало известно, что нарушения были выявлены в школах Уральска №1, №10, №23 и детском саду №14.
 

Более 41% населения Казахстана привито двумя компонентами вакцины от COVID-19

16.11.2021, 11:14 173152
Более 41% населения Казахстана привито двумя компонентами вакцины от COVID-19
Фото: УВП города Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - 41,5% от численности населения Республики Казахстан привито двумя компонентами вакцины от COVID-19, об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первым компонентом привито более 8,5 млн человек. Охват подлежащего вакцинации взрослого населения составил 75,1%, или 45,3% от численности населения. Вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% подлежащего вакцинации населения, или 41,5% от численности населения", - проинформировал Алексей Цой.

 
Он отметил, что согласно мировому рейтингу, из 207 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 104 месте.
 
Министр также напомнил, что в страну поступила первая партия вакцины Comirnaty (Pfizer) в количестве 379 тысяч доз. 
 

Поставка второй партии планируется до 20 ноября", - уточнил он.

 
Вакцинация начата в семи регионах республики - Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в городах Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

Согласно мировому рейтингу, из 222 стран Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте, по показателю летальности - на 101 месте", - подчеркнул Цой.

 
В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раза, летальность - в 2,4 раза. По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 30%, реанимационных - с 45% до 27%.
 

Отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение. За последние три месяца количество больных снизилось в 2,6 раза (с 90 767 до 34 068 больных)", - добавил глава МЗ РК.


 

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