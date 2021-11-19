Чехия вводит локдаун для непривитых

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ПРАГА. 17 НОЯБРЯ - Жителям Чехии, не прошедшим вакцинацию и не болевшим коронавирусом, с понедельника, 22 ноября, будет запрещено посещать общественные места, различные службы и массовые акции, за исключением аптек и продовольственных магазинов, сообщил в среду премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как показывает практика, все иные до сих пор реализованные меры оказались недостаточными для предотвращения резкого роста заболеваемости коронавирусом", - отметил премьер, пишет РИА Новости .

За последние сутки в Чехии зарегистрировано 22 479 заболевших COVID-19, что почти вдвое выше по сравнению с тем же днем на минувшей неделе. Этот показатель является также наивысшим за весь период пандемии.

В десятимиллионной республике полностью вакцинированы 6,2 миллиона человек, что составляет немногим более 70 процентов людей тех возрастных категорий, которым могут делаться прививки.