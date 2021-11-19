Чехия вводит локдаун для непривитых

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АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он напомнил о том, что нарушителям в случае несоблюдения карантина грозит штраф.
Некоторые алматинцы с "красным" статусом продолжают игнорировать требования врачей и пытаются посещать объекты общепита, ТРЦ, кинотеатры города. Всех нарушителей - 70 человек - оштрафовали на 30 МРП", - подчеркнул Бекшин.
Он призвал граждан, независимо от возраста и сферы деятельности, ответственно относиться к рекомендациям и ограничительным мерам и пообещал, что работа по контролю за соблюдением карантинного режима продолжится.
Призываю горожан не расслабляться с переходом в "зеленую" зону, продолжать соблюдение карантинных мер и активно вакцинироваться, учитывая осложнения эпидемиологической ситуации по КВИ в странах дальнего и ближнего зарубежья. Только коллективный иммунитет может прервать распространение вируса среди населения города и остановить эпидемию, то есть разорвать цепочки распространения", - отметил главный санитарный врач Алматы.
Жители мегаполиса по-прежнему чаще всего заражаются КВИ на объектах торговли - 31,5%, при контактах в семьях - 22,0%, в общественном транспорте - 18,3% и на рынках - 10,2%.