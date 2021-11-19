В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт

Фото: УВП города Алматы

АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бекшин напомнил, что в "желтой" зоне мегаполис находился с 24 октября по 14 ноября. При этом он отметил, что Алматы перешел в "зеленую" зону во многом благодаря тому, что и горожане, и организации соблюдали карантинные ограничения.

В целом ситуация по коронавирусу в мегаполисе продолжает стабилизироваться: за неделю зафиксировано 936 новых случаев инфицирования, за прошедшие сутки - 128 заражений COVID-19. При этом основную долю зараженных за прошедшую неделю (82%) составляют непривитые граждане.

Это стало возможным благодаря действующим ограничительным мерам и уровню вакцинации населения в 48%. У нас снизилась недельная заболеваемость, но для закрепления этого эффекта необходимо соблюдать требования по "желтой" зоне до 22 ноября", - призвал горожан Бекшин.

По его словам, рано рукоплескать, надо стабилизировать ситуацию.

В частности, заявил главный санврач, несмотря на оптимистичные цифры по заболеваемости, не стоит думать, что ковид не страшен детям. В инфекционных стационарах города находятся 673 человека, в числе которых 17 детей.

Поэтому очень важно активно вакцинировать подростков старше 12 лет. Новый Дельта-вариант нацелен на детское население: если за весь прошлый год заразился 281 школьник, то с начала этого года уже 15 039", - сообщил глава ДСЭК Алматы.

По его словам, эпидемиологи проанализировали, непривитые алматинцы какого возраста заражаются чаще: от 20 до 39 лет - 29%, от 40 до 59 лет - 27%, 60 лет и старше - 26%.

В числе заразившихся больше всего самозанятых и безработных граждан - 28%, пенсионеров - 25%, работников различных организаций, ТОО, ИП - 21%. Подростки в общем числе зараженных за неделю составляют 5,3%, дети до 14 лет - 13,3%, в том числе до 1 года - 2,2%.





Бекшин также напомнил о необходимости ревакцинации от КВИ по истечении 6 или 9 месяцев после получения первых доз вакцин в связи с тем, что со временем концентрация антител снижается.