В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт

Фото: Минздрав РК
МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - В Министерстве здравоохранения РФ дали рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РИА "Новости", использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.
Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в рекомендациях.
Ранее сообщалось, что постановление о проведении ревакцинации населения против КВИ в Казахстане подписала исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова.
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа. В первую очередь будут привиты лица из группы риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ. Также к этой группе относятся лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.