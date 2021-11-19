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В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт

18.11.2021, 18:26 41581
В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт
Фото: Минздрав РК
МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - В Министерстве здравоохранения РФ дали рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.
 

Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в рекомендациях.

 
 
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа. В первую очередь будут привиты лица из группы риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ. Также к этой группе относятся лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
 

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Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин

18.11.2021, 19:29 27001
Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, можно ли в городе проводить банкеты, корпоративы и утренники, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости, речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин.

 
Он добавил, что коллективные мероприятия остаются под запретом вне зависимости от того, в "красной", "желтой" или "зеленой" зоне находится город.
 

На сегодня сохраняется заболеваемость. Даже в "зеленой" зоне заболеваемость в пределах 120-130 случаев в сутки. Поэтому резервуар заболеваемости сохраняется. Если мы будем проводить коллективные мероприятия, то мы быстро вернемся не только в "желтую", но и в "красную" зону", - сказал главный санврач. 

 
Он подчеркнул, что основная задач на сегодня сохранить эпидситуацию ограничительными мерами.
 

Сейчас нам не время ходить по корпоративам, по массовым мероприятиям, тем более в закрытых помещениях", - обратился к предпринимателям и родителям главный санврач.

 
Напомним, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. 
 
По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 128.
 

70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции

18.11.2021, 16:50 51382
70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Фото: almaty.tv
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он напомнил о том, что нарушителям в случае несоблюдения карантина грозит штраф.
 

Некоторые алматинцы с "красным" статусом продолжают игнорировать требования врачей и пытаются посещать объекты общепита, ТРЦ, кинотеатры города. Всех нарушителей - 70 человек - оштрафовали на 30 МРП", - подчеркнул Бекшин. 

 
Он призвал граждан, независимо от возраста и сферы деятельности, ответственно относиться к рекомендациям и ограничительным мерам и пообещал, что работа по контролю за соблюдением карантинного режима продолжится. 
 

Призываю горожан не расслабляться с переходом в "зеленую" зону, продолжать соблюдение карантинных мер и активно вакцинироваться, учитывая осложнения эпидемиологической ситуации по КВИ в странах дальнего и ближнего зарубежья. Только коллективный иммунитет может прервать распространение вируса среди населения города и остановить эпидемию, то есть разорвать цепочки распространения", - отметил главный санитарный врач Алматы. 

 
Жители мегаполиса по-прежнему чаще всего заражаются КВИ на объектах торговли - 31,5%, при контактах в семьях - 22,0%, в общественном транспорте - 18,3% и на рынках - 10,2%.
 

82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида

18.11.2021, 16:14 40015
82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида
Фото: УВП города Алматы
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бекшин напомнил, что в "желтой" зоне мегаполис находился с 24 октября по 14 ноября. При этом он отметил, что Алматы перешел в "зеленую" зону во многом благодаря тому, что и горожане, и организации соблюдали карантинные ограничения. 
 
В целом ситуация по коронавирусу в мегаполисе продолжает стабилизироваться: за неделю зафиксировано 936 новых случаев инфицирования, за прошедшие сутки - 128 заражений COVID-19. При этом основную долю зараженных за прошедшую неделю (82%) составляют непривитые граждане. 
 

Это стало возможным благодаря действующим ограничительным мерам и уровню вакцинации населения в 48%. У нас снизилась недельная заболеваемость, но для закрепления этого эффекта необходимо соблюдать требования по "желтой" зоне до 22 ноября", - призвал горожан Бекшин.

 
По его словам, рано рукоплескать, надо стабилизировать ситуацию. 
 
В частности, заявил главный санврач, несмотря на оптимистичные цифры по заболеваемости, не стоит думать, что ковид не страшен детям. В инфекционных стационарах города находятся 673 человека, в числе которых 17 детей. 
 

Поэтому очень важно активно вакцинировать подростков старше 12 лет. Новый Дельта-вариант нацелен на детское население: если за весь прошлый год заразился 281 школьник, то с начала этого года уже 15 039", - сообщил глава ДСЭК Алматы.

 
По его словам, эпидемиологи проанализировали, непривитые алматинцы какого возраста заражаются чаще: от 20 до 39 лет - 29%, от 40 до 59 лет - 27%, 60 лет и старше - 26%. 
 
В числе заразившихся больше всего самозанятых и безработных граждан - 28%, пенсионеров - 25%, работников различных организаций, ТОО, ИП - 21%. Подростки в общем числе зараженных за неделю составляют 5,3%, дети до 14 лет - 13,3%, в том числе до 1 года - 2,2%.

Бекшин также напомнил о необходимости ревакцинации от КВИ по истечении 6 или 9 месяцев после получения первых доз вакцин в связи с тем, что со временем концентрация антител снижается.
 

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