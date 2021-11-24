Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"

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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 23 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 966 423 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 123,

в городе Алматы - 123,

в городе Шымкенте - 19,

в Акмолинской области - 62,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 42,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 22,

в Карагандинской области - 131,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 102,

в СКО - 118,

в Туркестанской области - 3.

В Казахстане 1502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 929 120 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 704 человек (24 700 КВИ+ и 4 004 КВИ-), из них: в стационарах находится 5943 пациента, на амбулаторном уровне - 22 761 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 451 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 126 пациентов, на аппарате ИВЛ - 81 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 ноября 2021 года зарегистрировано 12 603 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 26 человек.

22 ноября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 288 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 127, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 72 994.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 24 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 661 498 человек, 2-м компонентом провакцинировано 7 986 343 человек.



