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Ограничительные меры продлены в ВКО

26.11.2021, 17:04 39718
Ограничительные меры продлены в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области продлены ограничительные меры с 28 ноября по 4 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2021 года №16 "О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области" были внесены изменения.
 

Ограничительные меры продлены с 28 ноября по 4 декабря 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. В соответствии с постановлением объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для "зеленой" зоны", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

 
Постановление вступает в силу с 28 ноября и действует до его официальной отмены.
 
 

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Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга

26.11.2021, 23:41 7291
МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 стран и Гонконга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание РБК, из-за появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничит с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).
 
По информации источника, решение касается иностранцев, живущих в Гонконге и этих странах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.
 
Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в Россию из КНР, Израиля и Британии.
 
Кроме того, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в эту страну были прекращены в апреле из-за нестабильной эпидемической обстановки. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что регистрировались случаи завоза из Танзании и малярии. С тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали.
 
Граждане стран, из которых с 28 ноября запрещен въезд из-за нового штамма коронавируса, не посещали Россию массово, следует из данных погранслужбы ФСБ. Чаще всех приезжали из ЮАР: в январе - сентябре 2021 года в России побывали 1,4 тыс. граждан этой республики, большинство из них приезжали с деловыми целями или в качестве обслуживающего персонала транспортных средств. В остальных случаях речь фактически идет о единичных поездках. За три квартала этого года в России побывали 242 гражданина Танзании, 113 жителей Мозамбика, 109 жителей Зимбабве, 94 - из Намибии, 64 - из Гонконга, 45 - из Свазиленда, 25 - из Ботсваны и три гражданина Лесото.
 
Как сообщалось ранее, в Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. 
 
Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини в связи с появлением нового штамма короновируса.
 
Также сообщалось, что ВОЗ созвал чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
 

Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта

26.11.2021, 21:29 17470
БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Пациентка с новым южноафриканским штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст, пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, информирует РИА "Новости".
 

В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.

 
Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом Дельта.
 
По информации источника, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.
 
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини в связи с новым штаммом коронавируса.
 

В СКО количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в ноябре снизилось почти вдвое

26.11.2021, 20:22 23896
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 НОЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки за последние две недели ноября снизилось до 60 со 100 госпитализаций в сентябре - октябре, сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов в ходе брифинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в области остается напряженной. 
 

Суточная госпитализация, по сравнению с сентябрем - октябрем, когда в стационар поступали до 100 человек, снизилась. Но тем не менее остается высокой - до 60 человек в сутки. В стационарах находятся 608 пациентов. Из них более 60% относятся к категории условно тяжелых. На сегодняшний день в отделении реанимации 49 человек, в палатах интенсивной терапии 29, и 343 человека находятся в постоянной кислородной зависимости", - отметил Айманов.

 
В ходе брифинга главный санитарный врач СКО Асет Жуматаев отметил, что за минувшие две недели выявили 1919 инфицированных, за минувшие сутки - 138. В области наблюдается незначительное снижение заболеваемости в 5,3%, однако в трех районах - Есильском, М. Жумабаева и Тайыншинском - наблюдается рост.
 

Каждый день по области регистрируется 3-5 летальных случаев от коронавируса. На амбулаторном лечении находятся более 3,5 тысячи человек, из них 1 770 - с бессимптомным течением заболевания", - сказал в свою очередь Айманов.

 
По его данным, с 1 февраля через инфекционные стационары прошли более 10 тыс. невакцинированных пациентов. У многих было тяжелое течение заболевания и многим требуется длительная реабилитация. Через реанимации прошли 1549 человек. Из них скончались 364.
 
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 25 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 

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