Президент РК на встрече с гендиректором ВОЗ призвал держаться вместе в борьбе с коронавирусом

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В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения", - сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев назвал ВОЗ надежным партнером Казахстана.
Мы высоко ценим ваш личный вклад в развитие ВОЗ. К сожалению, мир переживает сложные времена. Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса -
Омикрон. Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом", - сказал президент.
Глава государства рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований. Президент выразил благодарность главе ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин.
Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.
Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья населения. Глава государства призвал объединить два важных вектора системы здравоохранения: первичную медико-санитарной помощь и всеобщий охват услугами здравоохранения.
Генеральный директор, со своей стороны, приветствовал приверженность президента Казахстана целям и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.
Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии. Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом.