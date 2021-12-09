Система Orphus

Цой рассказал, будет ли закрыта граница с Россией

08.12.2021, 14:19 40501
Цой рассказал, будет ли закрыта граница с Россией
Фото: ru.egemen.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, будет ли граница с Россией закрыта из-за появлени Омикрон-штамма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отвечая на вопросы журналистов в мажилисе, Алексей Цой сообщил, что пока вопрос о закрытии границы с Россией в связи с обнаружением там штамма коронавируса Омикрон, не стоит, сообщает kazpravda.kz.
 

Это единичный случай, мы сейчас наблюдаем, насколько Омикрон распространяется у коллег. Аналогичные штаммы, которые есть, распространяются во всем мире. Нужно с осторожностью смотреть на проявления у соседей, но пока мы мониторим, смотрим, на связи с российскими коллегами. Если это будет массовое распространение, мы увидим, что данный штамм имеет широкое распространение внутри страны, конечно, будут приниматься соответствующие меры", - сообщил Алексей Цой.

 
Также глава министерства отметил, что ситуации с распространяем COVID-19 в стране улучшилась.
 

У нас идет улучшение. Можем судить по количеству пациентов - за последний месяц практически в два раза уменьшилось. И количество поступающих звонков в скорую помощь, и непосредственно которые лежат в больнице. Количество больных в стационарах уменьшается, мы это видим. Параллельно процент вакцинации повышается, это все взаимосвязано. Плюс основные пики были в августе, сейчас уже идет на снижение", - завил Цой.

 
 

Комментарии

новости по теме

Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин

09.12.2021, 16:59 8830
Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин
Фото: fbm.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирусы. По мнению Бекшина, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизит физические затраты медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Бекшина, экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения. Это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Речь идет о быстрой диагностике, когда за 15 минут с высокой долей вероятности есть возможность диагностировать COVID-19.
 
 Это критически важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и резко вызывает ухудшение. Тестирование проводится по той же методике, что и ПЦР, но полученный биоматериал отправляется не в лабораторию, а помещается в специальный раствор.
 

Мы подготовили рекомендации по применению экспресс-тестов, основываясь на собственных исследованиях. С апреля по сентябрь на пике роста инфекции мы проанализировали 4319 образцов назофарингеальных мазков у больных и самообратившихся пациентов на базе 10 лабораторий, две из них в инфекционных клиниках Алматы", - сообщил руководитель ДСЭК.

 
В исследовании использовался комплексный подход. Применялся как традиционный ПЦР, так и экспресс-тесты десяти наименований различных мировых производителей, в том числе и казахстанского ECO Pharm KZ.
 
Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений. 
 

Использование собственного штамма с известными характеристиками позволило провести валидацию, то есть подтверждение вирусной культуры с известной концентрацией возбудителя. Этот же вирус служил основой создания отечественной вакцины QazVac. В результате мы получили достоверные характеристики по воспроизводимости, специфичности и чувствительности экспресс-тестов различных производителей", - сообщил Бекшин.

 
Он также отметил, что экспресс-тесты обладают довольно высокой степенью чувствительности, их результаты по достоверности соответствуют международным требованиям. Кроме того, их специфичность на 1,5 % больше, чем у ПЦР. При этом экспресс-тесты разных производителей обладают различными показателями при их клинической валидации. Основная задача экспресс-тестов - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса. 
 
Главный санитарный врач Алматы предложил предусмотреть новые меры по увеличению количества экспресс-тестирования на дому, в аптеках, поликлиниках, на скорой помощи для уязвимых групп населения, работников вахтовых предприятий, медицинского персонала, при пересечении государственной границы и. По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими гражданами.
 
 

ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq

09.12.2021, 11:18 55243
ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq
Фото: atpress.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы разъяснили правила работы социально-экономических объектов в условиях эпидобстановки, соответствующей "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДСЭК Алматы разъяснили, что постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях", принятое во время эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, соответствующей "красной" зоне матрицы, в настоящее время силу не утратило, но режимы работы социально-экономических объектов в дальнейшем, при переходе Алматы в "желтую" и "зеленую" зоны, регулировались очередными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, последним из которых является №47 от 20 октября 2021 года, в которых указаны универсальные требования ко всем трем зонам матрицы.
 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 20 октября 2021 года, в случае эпидемиологической ситуации территории, соответствующей "зеленой" зоне матрицы, конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей разрешены только на объектах, участвующих в проекте Ashyq при заполняемости не более 50% и не более 100 человек при наличии "зеленого статуса" у участников", - говорится в сообщении ДСЭК Алматы.

 
При этом проведение мероприятий на объектах, не участвующих в проекте Ashyq, а также вне помещений, где нет возможности обеспечить работу проекта Ashyq и контроля допуска к мероприятию участников с "зеленым" статусом и их численности, остается под запретом согласно пункту 6 действующего постановления главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях".

Напомним, на сегодняшний день согласно матрице оценки эпидситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне
 

Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время

09.12.2021, 10:35 63856
Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал о ходе переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас там неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров, и сейчас готовится. Со стороны Казахстана готовность стопроцентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой, напомнив, что Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с 24 странами.


По его словам, со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, механизм отработан.
 

С Россией переговоры идут. Обещают, что в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит", - добавил он.


Ранее Цой рассказал о ходе ревакцинации в стране.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов