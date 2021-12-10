Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 9 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 362 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 97,
в городе Алматы - 55,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 60,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 30,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 25,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 16,
в Карагандинской области - 115,
в Костанайской области - 74,
в Кызылординской области - 4,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 76,
в СКО - 71,
в Туркестанской области - 9.
В Казахстане за сутки 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 946 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них: в стационарах - 4309 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 683.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 60.
По данным Минздрава РК, 8 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 14 человек.
8 декабря 2021 года зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 141 человек выздоровел.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75 197.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 9 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 834 625 человек, вторым - 8 260 725.
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 135 348, беременные женщины - 9952, кормящие женщины - 23 997.
Второй дозой: подростки - 6211, беременные женщины - 779, кормящие женщины - 1872.