Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 9 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 362 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 97,

в городе Алматы - 55,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 60,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 30,

в Атырауской области - 6,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 16,

в Карагандинской области - 115,

в Костанайской области - 74,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 76,

в СКО - 71,

в Туркестанской области - 9.

В Казахстане за сутки 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 946 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19

На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них: в стационарах - 4309 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 683.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 60.

По данным Минздрава РК, 8 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 14 человек.

8 декабря 2021 года зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 141 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75 197.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 9 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 834 625 человек, вторым - 8 260 725.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 135 348, беременные женщины - 9952, кормящие женщины - 23 997.

Второй дозой: подростки - 6211, беременные женщины - 779, кормящие женщины - 1872.



