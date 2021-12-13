Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане: число выздоровевших превысило количество новых больных

12.12.2021, 10:00 129034
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - В Казахстане за минувшие сутки число выявленных новых случаев коронавируса оказалось ниже числа выздоровевших и составило 554 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За минувшие сутки: Нур-Султан - 68, Алматы - 38, Шымкент - 12, Акмолинская область - 48, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 23, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 15, Карагандинская область - 95, Костанайская область - 70, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 69, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 6.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 979 484 случая COVID-19.
 
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 948 214 человек, из них 631 - за последние сутки.
 
По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 12 843 человека, из них 15 - за последние сутки.
 
В стране за сутки выявлено 65 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), пять человек скончались. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 83 414 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5184 человека.
 
По состоянию на 11 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 211 человек, из них 18 418 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 2793 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 4145 пациентов, на амбулаторном лечении - 17 066.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 322 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 85, на аппарате ИВЛ - 66.
 
По данным на 12 декабря, в Казахстане первым компонентом вакцинировались 8 852 029 человек, вторым компонентом - 8 286 016 человек.
 
В субботу, 11 декабря, вакциной Pfizer провакцинировано:
 
- I компонентом - 181 037 человек,
 
- II компонентом - 14 580 человек.
 
Из них:
 
Первой дозой:
 
- подростки - 144 613,
 
- беременные женщины - 10 645,
 
- кормящие женщины - 25 779.
 
Второй дозой:
 
- подростки - 10 690,
 
- беременные женщины - 1141,
 
- кормящие женщины - 2749.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 декабря 2021 года, в "красной" зоне нет ни одного региона.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

Комментарии

новости по теме

ВОЗ считает штамм коронавируса Омикрон менее опасным, чем Дельта

13.12.2021, 14:12 5914
ВОЗ считает штамм коронавируса Омикрон менее опасным, чем Дельта
Фото: Globallookpress
ЖЕНЕВА. 13 ДЕКАБРЯ - Новый штамм коронавируса Омикрон может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против омикрона. Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма Омикрон позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", - говорится в заявлении.

 
Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые, пишет РИА Новости.
 
На сегодня омикрон выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.
 
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
 
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название Омикрон - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено менее 500 случаев коронавируса

13.12.2021, 08:48 29674
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 12 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 979 975 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 81;
 
в городе Алматы - 14;
 
в городе Шымкенте - 5;
 
в Акмолинской области - 59;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Алматинской области - 12;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 2;
 
в ЗКО - 10;
 
в Карагандинской области - 90;
 
в Костанайской области - 60;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 3;
 
в Павлодарской области - 66;
 
в СКО - 66;
 
в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 948 757 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354 КВИ+ и 2 774 КВИ-), из них: в стационарах - 4147 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 981.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 330 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 64.
 
По данным Минздрава, с 13 марта по 12 декабря 2021 года зарегистрировано 12 864 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 11 декабря от КВИ+ скончались 12 человек.
 
11 декабря 2021 года зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 39 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 435, летальных случаев - 5185, выздоровевших - 75 476.
 
12 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 856 816 человек, вторым - 8 290 398 человек.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 145 975, беременные женщины - 10 716, кормящие женщины - 25 988. Второй дозой: подростки - 11 202, беременные женщины - 1162, кормящие женщины - 2879
 
В "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

Вакцина от Pfizer оказалась в 32 раза менее эффективна против Омикрон-штамма

12.12.2021, 18:06 92071
Вакцина от Pfizer оказалась в 32 раза менее эффективна против Омикрон-штамма
ГОНКОНГ. 12 ДЕКАБРЯ - Вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против Омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, пишет издание South China Morning Post.
 

Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной прививки] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно - в 32 раза или более - снижена против Омикрон-разновидности", - заявил профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис.

 
В скором времени эта же группа ученых намерена представить результаты исследования в отношении эффективности против Омикрон-штамма другой доступной в Гонконге вакцины производства китайской компании Sinovac. Однако этот препарат изначально считается гораздо менее эффективным с точки зрения уровня выработки антител по сравнению с вакциной от Pfizer и BioNTech.
 
Участники эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания COVID-19 и смертельного исхода.
 
1 декабря гонконгские ученые первыми в Азии успешно выделили Омикрон-штамм коронавируса из клинических образцов.
 
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма. 
 
Появление штамма Омикрон также стало одной из причин ослабления тенге, полагают в Нацбанке.
 

Сводка эпидситуации в РК: 11 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии

11.12.2021, 09:23 226288
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 10 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 930 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 100,
 
в городе Алматы - 34,
 
в городе Шымкенте - 3,
 
в Акмолинской области - 58,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 16,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 21,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 18,
 
в Карагандинской области - 82,
 
в Костанайской области - 58,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 73,
 
в СКО - 77,
 
в Туркестанской области - 8.
 
В Казахстане за сутки 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 947 583 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (18 510 КВИ+ и 2854 КВИ-), из них: в стационарах находятся 4184 пациентов; на амбулаторном уровне - 17 180 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 326 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 87 пациентов, на аппарате ИВЛ - 63 пациента.
 
По данным Минздрава РК, 9 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 9 человек
 
9 декабря 2021 года зафиксировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 119 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 349, летальных случаев - 5179, выздоровевших - 75 316.
 
В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На сегодняшний день первым компонентом вакцины иммунизированы 8 846 068 человек, вторым компонентом - 8 277 848 человек.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 141 798, беременные женщины - 10 451, кормящие женщины - 25 277. 
 
Второй дозой: подростки - 9259, беременные женщины - 1026, кормящие женщины - 2378
 

Сколько будет действовать "зеленый" статус в Ashyq после ревакцинации

11.12.2021, 07:59 238573
Сколько будет действовать "зеленый" статус в Ashyq после ревакцинации
Фото: atpress.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 20 октября 2021 года №44", согласно которому "зеленый" статус в Ashyq будет действовать год после ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению главного госсанврача, лица, получившие ревакцинацию против COVID-19, будут иметь "зеленый" статус в течении одного года со дня получения ревакцинации.

Для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, "зеленый" статус сохраняется в течение 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, "зеленый" статус переводится в "синий".
 

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течение одного года", - говорится в документе.

 

 

Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане

10.12.2021, 10:19 339607
Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане
Фото: hibiny.com
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - В Кыргызстане выступают против закрытия государственной границы из-за распространения в мире штамма Омикрон, однако намерены усилить меры по предотвращению его завоза в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Кыргызстане в ближайшее время будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику, сообщает портал "Кабар".
 
Одновременно с этим Министерству здравоохранения КР поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 до 48 часов до прибытия. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 20 человек скончались от коронавируса и пневмонии

10.12.2021, 08:36 358183
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 9 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 362 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 97,
 
в городе Алматы - 55,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 60,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 30,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 25,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 16,
 
в Карагандинской области - 115,
 
в Костанайской области - 74,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 76,
 
в СКО - 71,
 
в Туркестанской области - 9.
 
В Казахстане за сутки 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 946 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
 
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них: в стационарах - 4309 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 683.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 60.
 
По данным Минздрава РК, 8 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 14 человек. 
 
8 декабря 2021 года зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 141 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75 197.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 9 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 834 625 человек, вторым - 8 260 725.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 135 348, беременные женщины - 9952, кормящие женщины - 23 997.
 
Второй дозой: подростки - 6211, беременные женщины - 779, кормящие женщины - 1872.

 

В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac

09.12.2021, 18:20 439912
В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В Казахстане ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве отметили, что вакцина QazVac имеется во всех регионах, а пройти повторную вакцинацию можно, как и раньше, в любой поликлинике или по месту прикрепления. 


Также в республике утвердили новые правила ревакцинации против COVID-19. Согласно тексту постановления, ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получивших полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ. Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.



 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов