Сводка эпидситуации в Казахстане: число выздоровевших превысило количество новых больных

НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - В Казахстане за минувшие сутки число выявленных новых случаев коронавируса оказалось ниже числа выздоровевших и составило 554 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшие сутки: Нур-Султан - 68, Алматы - 38, Шымкент - 12, Акмолинская область - 48, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 23, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 15, Карагандинская область - 95, Костанайская область - 70, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 69, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 6.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 979 484 случая COVID-19.

С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 948 214 человек, из них 631 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 12 843 человека, из них 15 - за последние сутки.

В стране за сутки выявлено 65 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), пять человек скончались. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 83 414 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5184 человека.

По состоянию на 11 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 211 человек, из них 18 418 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 2793 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 4145 пациентов, на амбулаторном лечении - 17 066.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 322 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 85, на аппарате ИВЛ - 66.

По данным на 12 декабря, в Казахстане первым компонентом вакцинировались 8 852 029 человек, вторым компонентом - 8 286 016 человек.

В субботу, 11 декабря, вакциной Pfizer провакцинировано:

- I компонентом - 181 037 человек,

- II компонентом - 14 580 человек.

Из них:

Первой дозой:

- подростки - 144 613,

- беременные женщины - 10 645,

- кормящие женщины - 25 779.

Второй дозой:

- подростки - 10 690,

- беременные женщины - 1141,

- кормящие женщины - 2749.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 декабря 2021 года, в "красной" зоне нет ни одного региона.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.