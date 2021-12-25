Австрийцам рекомендуют делать четвертую дозу вакцины от коронавируса

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АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна, в связи с чем главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня в ходе брифинга заявил о необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил Бекшин, в Алматы обнаружили штамм коронавирусной инфекции Дельта-плюс.

По его словам, у заболевших СOVID-19 за последние два месяца изменилась симптоматика. Если в сентябре преобладал диарейный синдром, то в ноябре-декабре поменялась клиника, появились нейротоксические симптомы: высокая температура, помутнение сознания, что говорит о поражении головного мозга. К тому же больше пациентов стали попадать в реанимацию, что навело врачей на мысль о наличие нового штамма.

Идентификация проходит сложным методом секвенирования. Сегодня мы получили результаты последнего секвенирования. В начале декабря мы отправили на секвенирование из города 84 пробы... В шести пробах выявлен Дельта-плюс. Ранее он у нас в городе не выявлялся", - сообщил главный санврач Алматы, отметив, что сейчас выявлена только циркуляция, а количественное ее определение будет сделано позже.

Кроме того, в ходе брифинга он заявил, что нового штамма коронавируса Омикрон в Казахстане не обнаружено.

На сегодня мы получили результаты секвенирования, которые отобрали в начале декабря, в них Омикрон отсутствует, на этой неделе мы вновь повторили отбор проб, когда мы получим результат, мы информируем вас. На сегодня лабораторно подтвержденного вируса Омикрон в Казахстане не обнаружено", - заявил Бекшин.

Как напомнил Бекшин, штамм коронавируса омикрон является новой угрозой и призвал алматинцев подготовиться к этому вызову - вакцинироваться.

В связи с приближающимися новогодними праздниками он рекомендует ограничить посещение мест скопления людей, не ходить на многолюдные банкеты, отмечать праздник в кругу семьи. Новогодние каникулы не должны стать поводом для распространения коронавируса.

Он также подтвердил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе Алматы стабильная. В сутки регистрируется 30-35 случаев заражения, но это не повод расслабляться. Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по всему миру и уже выявлен в 106 странах мира, даже там, где зафиксирован высокий уровень коллективного иммунитета. Для полноценной защиты от нового варианта требуется полный курс вакцинации. Также рекомендована ревакцинация.

Главный санврач Алматы отметил, что уровень коллективного иммунитета в мегаполисе составляет 58,4%. Пока люди будут оставаться непривитыми, риск появления мутировавших штаммов в мегаполисе увеличивается.

Бекшин озвучил среднесрочный прогноз, согласно которому очередная волна эпидемии омикрон-варианта COVID-19 в Алматы неизбежна. Ожидается, что в середине января 2022 года будет доминирование омикрона, который постепенно начнет вытеснять вариант дельта. Пик пятой волны придется на середину марта предстоящего года.

Согласно данным ВОЗ, где считают, что эффективность иммунной защиты после полного курса вакцинации при встрече с омикроном ниже на 50%, поэтому требуются дополнительные противоэпидемические меры и ускорение ревакцинации населения.

Бекшин также сообщил, что в городе усилены профилактические меры по отношению к прибывшим из-за границы. По его данным, в период с 3 по 20 декабря в Алматы прибыли около 50 тысяч пассажиров, из них со справками ПЦР 29,7 тысячи, с паспортом вакцинации - 20 тысяч, в том числе прибыли из стран, где зарегистрирован штамм омикрон - 2300 пассажиров.

Все прибывшие граждане были направлены на недельную самоизоляцию и медицинское наблюдение. Среди них выявлены 5 больных КВИ, которые были изолированы в инфекционный стационар. К слову, практически 90% пассажиров прибывают из Германии, Египта и Великобритании, где уже циркулирует новый штамм.

Также стало известно, что за последнюю неделю доля зараженных старше 60 лет составляет 80%. Основными местами заражения остаются общественный транспорт - 36%, объекты торговли - 34% и контакты в семьях - 25%.

В свою очередь, руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил в ходе брифинга, что имеющиеся в городе вакцины не уступают по эффективности Pfizer, отметив при этом, что темпы прививочной кампании в мегаполисе следует нарастить до прихода омикрона.

По данным Табынбаева, в Алматы на сегодняшний день имеется 585 700 доз вакцин, в том числе "Спутник V" - 33 756, QazVac - 50 009, Vero Cell - 223 755 и 277 987 - вакцины Pfizer.

Вакцинация показала свою эффективность. Необходимо продолжить кампанию по ревакцинации. Сегодня препарата Pfizer для платной вакцинации нет в наличии, и я призываю жителей ревакцинироваться имеющимися вакцинами QazVac и Vero Cell, они ничуть не уступают по эффективности", - отметил он.