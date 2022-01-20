МВК разрешила штатный формат обучения в школах

НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос о возможном сокращении карантина для больных коронавирусом в бессимптомной форме и контактных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мире сейчас идет снижение срока карантина. Пока предварительно в проекте постановления Главного государственного врача мы предусматриваем, что контактные и бессимптомные больные будут находиться на карантине до 10 дней", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она пояснила, что при этом будет дано право провести тестирование на седьмые сутки и при отрицательном результате уже через семь дней завершать карантин и выходить на работу.

Если же тестирование по каким-то причинам не будет проведено, карантин будет сохранен в течение 10 дней.

Как напомнили в Минздраве РК, общеустановленный срок карантина для заболевших КВИ в стране на сегодня составляет 14 дней.



