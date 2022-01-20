МВК разрешила штатный формат обучения в школах

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раз, сообщает пресс-служба главы правительства.
Высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области в 28 раз, Алматинской - в 11 раз, Атырауской и Акмолинской областях, а также в Алматы - в 9-9,5 раз.
Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции.
Также Межведомственной комиссией поддержано применение на особых условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения:
- в дошкольных организациях - по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);
- в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
- в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся - с загруженностью не более 50% от проектной мощности;
- в общеобразовательных школах - начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах);
- во внешкольных организациях - индивидуальные занятия, групповые - до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых - индивидуальные и групповые занятия до 8 человек;
- в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.
Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина.
В завершение совещания Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматов по обеспечению контроля за соблюдением принимаемых правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.