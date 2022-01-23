"Спутник Лайт" поступил в Алматы

Фото: instagram/almaty_zdrav
АЛМАТЫ. 22 ЯНВАРЯ - Российская вакцина "Спутник Лайт" поступила в Алматы и с сегодняшнего дня доступна для вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На склад управления общественного здравоохранения Алматы поступило 12 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Препарат предназначен для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации. Населению вакцина будет доступна с 22 января текущего года во всех поликлинических организациях города", - сообщили в управлении общественного здравоохранения города.
В ведомстве напомнили, что "Спутник Лайт" - это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту "Спутника". Ревакцинация проводится через шесть месяцев после полного курса вакцинации.
Таким образом, в настоящее время в Алматы для ревакцинации доступны вакцины QazVac, VeroCell, "Спутник Лайт" и Pfizer.
В управлении уточнили, что ревакцинироваться препаратом Pfizer могут беременные и кормящие женщины, подростки с 12 лет, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer.