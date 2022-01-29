Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 204 769 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 2124,

в Алматы - 2307,

в Шымкенте - 154,

в Акмолинской области - 901,

в Актюбинской области - 479,

в Алматинской области - 455,

в Атырауской области - 354,

в ВКО - 451,

в Жамбылской области - 230,

в ЗКО - 513,

в Карагандинской области - 2043,

в Костанайской области - 583,

в Кызылординской области - 124,

в Мангистауской области - 154,

в Павлодарской области - 1140,

в СКО - 453,

в Туркестанской области - 93.

В Казахстане за сутки 11 424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 032 639, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 27 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 166 291 человек, вторым - 8 735 902.

На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936 КВИ+ и 1 361 КВИ-), из них: в стационарах - 10 058 пациентов, на амбулаторном уровне - 150 239.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 140, на аппарате ИВЛ - 81.





26 января от КВИ+ скончались 17 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 194 летальных случая.

26 января 2022 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов, 184 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 994, летальных случаев - 5260, выздоровевших - 79 373.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.



