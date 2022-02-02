Система Orphus

В Казахстане увеличилась заболеваемость короновирусной инфекцией среди школьников

01.02.2022, 10:12 16851
В Казахстане увеличилась заболеваемость короновирусной инфекцией среди школьников
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране среди школьников увеличилась в 1,3 раза, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, в результате ежедневного мониторинга Министерством здравоохранения РК установлено, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 в республике отразился на школьниках. 
 

С середины января мы видим значительный рост. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников выросла в 1,3 раза", - отметила Гиният.

 
Доля школьников от общего числа заболевших составляет более 10% и в большинстве приходится на Туркестанскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую области, а также Шымкент и Нур-Султан, уточнила министр здравоохранения.
 

Учитывая переход на офлайн обучение и подверженность заражению вариантом Омикрон более молодого населения, акимов территорий прошу обеспечить исполнение требований санитарно-дезинфекционного масочного режима, наполняемости классов и иных установленных мер профилактики короновирусной инфекции в организациях образования. Также призываю родителей детей старше 12 лет принять решение в пользу их вакцинации", - заключила Гиният.

 
Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне". За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев с положительным результатом ПЦР-теста и 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
 

 

новости по теме

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7149 новых случаев COVID-19

02.02.2022, 08:40 3631
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7149 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии подтверждено 1 246 103 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 822;
 
в Алматы - 1336;
 
в Шымкенте - 77;
 
в Акмолинской области - 691;
 
в Актюбинской области - 243;
 
в Алматинской области - 273;
 
в Атырауской области - 145;
 
в ВКО - 265;
 
в Жамбылской области - 132;
 
в ЗКО - 346;
 
в Карагандинской области - 1063;
 
в Костанайской области - 462;
 
в Кызылординской области - 49;
 
в Мангистауской области - 46;
 
в Павлодарской области - 784;
 
в СКО - 382;
 
в Туркестанской области - 33.

В Казахстане за сутки 12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 098 462, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363 КВИ+ и 1 227 КВИ-), из них: в стационарах - 10 283, на амбулаторном уровне - 125 307.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 446, в состоянии крайней степени тяжести - 168, на аппарате ИВЛ - 84.
 
С 13 марта 2020 года по 1 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 278 летальных случаев от КВИ+. 31 января от заболевания скончались 18 человек.
 
31 января зафиксирован 201 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 305 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 540, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 80 044.
 
На 1 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 203 671 человек, вторым - 8 775 383.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская и Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 

В Нур-Султане изменили список объектов, которые смогут работать по проекту Ashyq

01.02.2022, 19:54 9511
В Нур-Султане изменили список объектов, которые смогут работать по проекту Ashyq
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова внесла изменения в постановление о карантинных ограничениях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках нового постановления расширен список объектов, которые смогут работать по проекту Ashyq. Право на работу получили лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи. Кроме того, разрешена деятельность для всех добровольных участников проекта. 
 
С полным текстом постановление можно ознакомиться по ссылке
 
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в республике подтверждено 1 238 954 случая заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 421.
 
Отметим, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране среди школьников увеличилась в 1,3 раза.
 

Ситуация с COVID-19 в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне"

01.02.2022, 09:26 17906
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне". За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев с положительным результатом ПЦР-теста и 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией еще не стабилизировалась, уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаются в "красной зоне". Сейчас наибольший прирост заражений фиксируется в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Контроль эпидемиологической ситуации надо продолжать", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства.

 
Он отметил, что по поручению главы государства пересмотрены и снижены карантинные ограничения в отношении бизнеса, чтобы не препятствовать его дальнейшему развитию.
 

Вместе с тем прошу палату "Атамекен" проработать с бизнесом вопрос социальной ответственности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Предприниматели должны ответственно подойти к своей работе. В каждом объекте торговли или питания, на производствах должны строго соблюдаться все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. И следить за этим должен сам бизнес, это в его интересах", - заявил премьер.        

 
Кроме того, с учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников Алихан Смаилов поручил всем акимам обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех учебных заведениях.
 

Также необходимо существенно активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения. Несмотря на ранее данные поручения, в Мангистауской и Костанайской областях вакцинированы только половина подлежащего вакцинации населения. Также не улучшилась ситуация по ревакцинации в столице, Алматы и Мангистауской области. Вместе с тем Восточно-Казахстанская область достигла охвата более 100% по вакцинации и около 80% по ревакцинации; в Жамбылской области - почти 100%, ревакцинацией - почти 66%. Это очень хорошие примеры для остальных регионов. Акимам отстающих регионов взять вопрос вакцинации и ревакцинации на ежедневный контроль", - распорядился премьер-министр.

 
 

Сводка эпидситуации в РК: 5466 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

01.02.2022, 08:56 18711
Сводка эпидситуации в РК: 5466 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в республике подтверждено 1 238 954 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 421,
 
в Алматы - 1037,
 
в Шымкенте - 40,
 
в Акмолинской области - 691,
 
в Актюбинской области - 195,
 
в Алматинской области - 232,
 
в Атырауской области - 48,
 
в ВКО - 183,
 
в Жамбылской области - 58,
 
в ЗКО - 115,
 
в Карагандинской области - 729,
 
в Костанайской области - 453,
 
в Кызылординской области - 20,
 
в Мангистауской области - 66,
 
в Павлодарской области - 803,
 
в СКО - 358,
 
в Туркестанской области - 17.
 
В Казахстане за сутки 15 816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране - 1 085 679, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 141 347 человек (140 015 КВИ+ и 1 332 КВИ-), из них: в стационарах - 10 551, на амбулаторном уровне - 130 796.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 423, в состоянии крайней степени тяжести - 165, на аппарате ИВЛ - 90.
 
С 13 марта 2020 года по 31 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 260 летальных случаев от КВИ+. 30 января скончались 18 человек.
 
30 января 2022 года зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 23 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 86 339, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 79 739.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская область.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 
На 31 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 194 581 человек, вторым - 8 766 652.
 

Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы

31.01.2022, 17:05 27301
Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Дети стали чаще болеть коронавирусом в Алматы, заявила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На истекшей неделе зарегистрирован значительный рост заражений среди детей до 14 лет - на 5,4% (с 1463 до 1920 случаев) и подростков - на 1% (с 388 до 589 случае), а также лиц старше 60 лет - на 3% (с 2530 до 3262 случая). Среди детей до 1 года, напротив, отмечается небольшое снижение - с 450 до 438 случаев, но их доля среди всех детей значительная - 22,8%", - сообщила на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций Асель Калыкова.

 
Кроме того, она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мегаполисе несколько стабилизировалась на уровне 1900-2300 случаев в сутки. При этом, недельная заболеваемость КВИ увеличилась с 13 508 случаев на предыдущей до 14 213 случаев на прошлой неделе. 
 
Также Асель Калыкова сообщила, что количество ревакцинированных за неделю увеличилось почти на 42 тыс. человек, или на 36%. 
 

Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8% (52,6% вакцинированных + 4,2% переболевших с начала пандемии), что повлияло на стабилизацию заболеваемости. Продолжив этот темп, мы скорей сможем выйти из "красной" зоны и вернуться в прежний темп жизни", - заявила спикер.

 
По ее словам, рост заболеваемости КВИ в январе составил 40% с предыдущей недели, а с начала года в 18 раз.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Сводка эпидситуации в РК: число заболевших COVID-19 снизилось

31.01.2022, 08:23 34781
Сводка эпидситуации в РК: число заболевших COVID-19 снизилось
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 233 488 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 1194,
 
в Алматы - 1556,
 
в Шымкенте - 26,
 
в Акмолинской области - 715,
 
в Актюбинской области - 78,
 
в Алматинской области - 305,
 
в Атырауской области - 168,
 
в ВКО - 189,
 
в Жамбылской области - 103,
 
в ЗКО - 263,
 
в Карагандинской области - 954,
 
в Костанайской области - 586,
 
в Кызылординской области - 55,
 
в Мангистауской области - 53,
 
в Павлодарской области - 880,
 
в СКО - 341,
 
в Туркестанской области - 25.
 
В Казахстане 12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 069 863, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 186 151 человек, - 8 755 121.
 
На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 151 727 человек (150 383 КВИ+ и 1 344 КВИ-), из них: в стационарах - 10 571, на амбулаторном уровне - 141 156.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 406, в состоянии крайней степени тяжести - 164, на аппарате ИВЛ - 88.

С 13 марта 2020 года по 30 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 242 летальных случая от КВИ+. 29 января скончались 15 человек.
 
29 января 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 23 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 326, летальных случаев - 5266, выздоровевших - 79 716.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская область.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19

30.01.2022, 09:50 46871
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 1 441 случай COVID-19, в Алматы - 1 979, в Шымкенте - 126, в Акмолинской области - 802, в Актюбинской области - 268, в Алматинской области - 332, в Атырауской области - 196, в Восточно-Казахстанской области - 198, в Жамбылской области - 202, в Западно-Казахстанской области - 503, в Карагандинской области - 1 298, в Костанайской области - 611, в Кызылординской области - 70, в Мангистауской - 101, в Павлодарской области - 900, в Северо-Казахстанской области - 387, в Туркестанской - 61.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19.
 
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 1 057 783 человека, из них 12 611 - за последние сутки.
 
С начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 226 человек, в том числе 16 - за минувшие сутки.
 
За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 173 человека, умерли двое. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 86 311 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 264 человека.
 
По состоянию на 30 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 156 342 заболевших, из них 154 988 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 354 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 10 226 пациентов, на амбулаторном лечении - 146 116.
 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 393 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 95", - указывается в сводке Минздрава.

 

В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация от COVID-19

29.01.2022, 18:08 55196
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация от COVID-19. На сегодняшний день в казахстанской армии прививку получили свыше 52% личного состава, сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Процедура проводится одним компонентом (бустерной вакциной). Он пролонгирует действие вакцины и укрепляет иммунитет, защищая человека от COVID-19. Практика показывает, что в случае заражения коронавирусом привитые пациенты переносят заболевание в легкой форме, без осложнений", - поясняет начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник медицинской службы Тимур Ошакпаев.

 
Военно-медицинский персонал регулярно проводит с личным составом санитарно-просветительскую работу, разъяснительные беседы, доводит сведения по вакцинам, их действию, о пользе и побочных эффектах.         
 
Получение прививки проходит на добровольной основе. Военнослужащие несут солидарную ответственность не только за собственное здоровье, но и здоровье своих сослуживцев. Это особенно актуально для закрытых воинских коллективов.        

 
Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию, как в городских лечебных учреждениях по месту прикрепления, так и военных поликлиниках. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений - в пунктах постоянной дислокации вакцинами, зарегистрированными в Республике Казахстан.         
 
Для удобства личного состава главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они прибывают в воинскую часть, разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях. Это позволяет военнослужащим и гражданскому персоналу пройти процедуру по месту прохождения службы.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов