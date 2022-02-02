В Казахстане увеличилась заболеваемость короновирусной инфекцией среди школьников

По ее словам, в результате ежедневного мониторинга Министерством здравоохранения РК установлено, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 в республике отразился на школьниках.
С середины января мы видим значительный рост. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников выросла в 1,3 раза", - отметила Гиният.
Доля школьников от общего числа заболевших составляет более 10% и в большинстве приходится на Туркестанскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую области, а также Шымкент и Нур-Султан, уточнила министр здравоохранения.
Учитывая переход на офлайн обучение и подверженность заражению вариантом Омикрон более молодого населения, акимов территорий прошу обеспечить исполнение требований санитарно-дезинфекционного масочного режима, наполняемости классов и иных установленных мер профилактики короновирусной инфекции в организациях образования. Также призываю родителей детей старше 12 лет принять решение в пользу их вакцинации", - заключила Гиният.
Как сообщалось ранее, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РК не стабилизировалась: большинство регионов в "красной зоне". За прошедшие сутки зарегистрировано 5466 новых случаев с положительным результатом ПЦР-теста и 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.