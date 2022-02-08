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Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

07.02.2022, 08:40 18286
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 366;
 
в Алматы - 1146;
 
в Шымкенте - 19;
 
в Акмолинской области - 288;
 
в Актюбинской области - 66;
 
в Алматинской области - 195;
 
в Атырауской области - 32;
 
в ВКО - 109;
 
в Жамбылской области - 61;
 
в ЗКО - 110;
 
в Карагандинской области - 295;
 
в Костанайской области - 298;
 
в Кызылординской области - 20;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 345;
 
в СКО - 274;
 
в Туркестанской области - 14.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Жамбылская область.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 6 февраля 2022 года от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 13 372 человека. 5 февраля от КВИ+ скончались 16 человек.
 
5 февраля 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 43 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 056, летальных случаев - 52 885, выздоровевших - 80 580.
 
На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327 КВИ+ и 1 188 КВИ-), из них: в стационарах - 9897, на амбулаторном уровне - 85 618.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 453, в состоянии крайней степени тяжести - 155, на аппарате ИВЛ - 96.
 
В Казахстане за сутки 9927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 166 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 6 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 242 765 человек, вторым - 8 811 370.
 

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Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

08.02.2022, 08:27 5716
Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 186;
 
в Алматы - 445;
 
в Шымкенте - 23;
 
в Акмолинской области - 118;
 
в Актюбинской области - 32;
 
в Алматинской области - 127;
 
в Атырауской области - 23;
 
в ВКО - 103;
 
в Жамбылской области - 13;
 
в ЗКО - 43;
 
в Карагандинской области - 209;
 
в Костанайской области - 175;
 
в Кызылординской области - 9;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 250;
 
в СКО - 231;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Атырауская, Жамбылская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 87 637 человек (86 455 КВИ+ и 1182 КВИ-), из них: в стационарах - 9647, на амбулаторном уровне - 77 990.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 437, в состоянии крайней степени тяжести - 171, на аппарате ИВЛ - 111.
 
В Казахстане за сутки 9867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 176 775, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 7 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 251 891 человек, вторым - 8 822 430.

С 13 марта 2020 года по 7 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 381 летальный случай от КВИ+, 6 февраля скончались девять человек.

6 февраля 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода. 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 071, летальных случаев - 5288, выздоровевших - 80 598.
 

Четыре новых штамма коронавируса обнаружили в Нью-Йорке

06.02.2022, 14:41 31416
Четыре новых штамма коронавируса обнаружили в Нью-Йорке
Фото: unsplash.com
НЬЮ-ЙОРК. 6 ФЕВРАЛЯ - В бразцах сточных вод из канализации Нью-Йорка нашли новые варианты коронавируса SARS-CoV-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ученые предполагают, что эти мутации могут помочь понять, где может возникнуть следующий штамм. Исследование опубликовано в Nature Communications. Ученые предположили, что новые варианты могут быть связаны с животным происхождением, но это еще не подтверждено. В качестве возможного источника называют крыс. Другая версия появления штаммов в канализации - неисследованные мутации коронавируса у людей. Еще одно предположение связано с тем, что в разных частях тела вирус может выглядеть по-разному. Например, они могут присутствовать в кишечнике, а носоглотке - нет. Поэтому стандартным мазком их не обнаружить.
 
Как пишут исследователи, мутации, которые они наблюдали в образцах, не были типичными ни для одного из циркулирующих в то время штаммов, но имели некоторую схожесть со штаммом "омикрон". Также аномалии приобрели значительную устойчивость к некоторым антителам, полученных от пациентов. Поэтому "загадочные линии" требуют дальнейшего изучения.
 
Мониторинг сточных вод использовался в городе для контроля ситуации с COVID-19 и для принятия решения о защитных мерах. Однако стандартный метод выделения коронавируса не предоставляет информацию о генотипе и, следовательно, не мог использоваться для мониторинга эволюции SARS-CoV-2 и отслеживания вызывающих беспокойство вариантов. Исследователи предложили свой метод - так и нашли новые варианты коронавируса. Изучение началось в январе 2021 года. Под мониторинг попали стоки всех 14 очистных сооружений мегаполиса.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19

06.02.2022, 10:38 33836
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4826 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 412 случаев COVID-19, в Алматы - 1273, в Шымкенте - 52, в Акмолинской области - 360, в Актюбинской области - 83, в Алматинской области - 294, в Атырауской области - 79, в Восточно-Казахстанской области - 188, в Жамбылской области - 51, в Западно-Казахстанской области - 196, в Карагандинской области - 632, в Костанайской области - 391, в Кызылординской области - 18, в Мангистауской - 22, в Павлодарской области - 467, в Северо-Казахстанской области - 297, в Туркестанской - 11.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 270 954 случая COVID-19. Выздоровели 1 156 981 человек, из них 13 874 - за последние сутки.
 
По информации Минздрава РК, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 356 человек, из них 16 - за минувшие сутки.
 
За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 100 человек, умерли трое. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 87 020 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5 285 человека.
 
На 6 февраля лечение продолжают получать 101 815 заболевших, из них 100 617, в стационарах - 9 В тяжелом состоянии - 425 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 158, на аппарате ИВЛ - 95.
 

COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере - исследование

05.02.2022, 19:08 41876
COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере - исследование
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 5 ФЕВРАЛЯ - Ученые Колумбийского университета выяснили, что в головном мозге умерших от последствий COVID-19 людей ученые выявили те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил ведущий автор исследования в журнале Alsheimer's and Dementia Эндрю Маркс, если вышеупомянутые процессы происходят в голове у живых людей, то это может помочь объяснить "туман в голове" после перенесенной болезни, сообщает iz.ru.
 
Напомним, исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман", подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев. Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека.

Изучив данные 10 человек, умерших от последствий COVID-19, ученые Колумбийского университета обнаружили в головном мозге этих людей дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.
 
Маркс допустил, что у переболевших пациентов деменция может появиться в будущем, отмечает "Газета.Ru".
 
28 декабря 2021 года ученый медицинской школы при Гарвардском университете Эндрю Бадсон рассказал, что проявление симптомов, оказывающих влияние на мозг, после инфицирования Омикроном связано с повреждением выделительной, кровеносной и дыхательной систем организма.
 
В октябре того же года заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава РФ Элен Мхитарян заявила, что коронавирус способен инициировать начало болезни Альцгеймера у тех людей, которые имеют к ней предрасположенность.
 
По ее словам, в "ковидную эпоху" резко возросло количество человек, у которых начали проявляться формы деменции.
 
Как сообщалось ранее, врач-терапевт Денис Прокофьев призвал людей не расслабляться из-за легкости течения болезни при штамме коронавируса Омикрон. Специалист отметил, что есть очень много последствий заболевания, это так называемый лонг-ковид, когда у человека нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию.
 

Сводка эпидситуации в РК: 5721 новый случай заболевания коронавирусом за сутки

05.02.2022, 09:33 65896
Сводка эпидситуации в РК: 5721 новый случай заболевания коронавирусом за сутки
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 5721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 266 128 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 648;
 
в Алматы - 1182;
 
в Шымкенте - 56;
 
в Акмолинской области - 468;
 
в Актюбинской области - 149;
 
в Алматинской области - 382;
 
в Атырауской области - 81;
 
в ВКО - 233;
 
в Жамбылской области - 89;
 
в ЗКО - 231;
 
в Карагандинской области - 623;
 
в Костанайской области - 549;
 
в Кызылординской области - 40;
 
в Мангистауской области - 31;
 
в Павлодарской области - 590;
 
в СКО - 316;
 
в Туркестанской области - 17.
 
В Казахстане за сутки 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 143 107 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (109 681 КВИ+ и 1 195 КВИ-), из них: в стационарах - 9 950, на амбулаторном уровне - 100 926. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 430, в состоянии крайней степени тяжести - 161, на аппарате ИВЛ - 86.
 
С 13 марта 2020 года по 4 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 340 летальных случаев от КВИ+. 4 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 20 человек.
 
Кроме того, 3 февраля зафиксировано 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 126 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 920, летальных случаев - 5282, выздоровевших - 80 443.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Жамбылская, Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Туркестанская области.
 
На 4 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 231 353 человека, вторым - 8 803 633 человека.
 

В России зарегистрировали препарат от COVID-19 Эсперавир

04.02.2022, 10:01 59486
В России зарегистрировали препарат от COVID-19 Эсперавир
Фото: tv6.md
МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции Эсперавир (международное непатентованное наименование: молнупиравир) компании "Промомед Рус". Новый препарат подходит всем категориям граждан и обеспечивает быстрое выздоровление без осложнений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Препарат выпускают в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов, сообщает РИА Новости.
 

Препарат подходит для всех категорий граждан. Ключ к терапии прямого действия - раннее начало терапии. Абсолютно всем пациентам, в том числе с хроническими заболеваниями, коморбидными состояниями или без таковых ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию", - рассказал председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.

 
По его словам, Эсперавир позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации. 
 

Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия, и как можно раньше", - сказал он.

 
При этом он уточнил, что лекарство опережает мутацию коронавируса, так как "действует на другой сайт этого фермента (RdRP)".
 
Как отметили в пресс-службе "Промомеда", клинические исследования доказали преимущество Эсперавира по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.
 

Уже на пятый день терапии более чем у 80 процентов пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40 процентов пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", - сообщили в компании.

 
Подчеркивается, что препарат подходит всем категориям граждан.
 
По словам главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, вирус почти не оставляет врачам права на ошибку.
 
Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", - цитирует ученого пресс-служба компании.
 
Впервые у медиков появится возможность выбрать средство для этиотропной терапии - фавипиравир или молнупиравир. Отмечается, что "обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний".
 
Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, Мордовии. Производить Эсперавир начнут через неделю на заводе "Биохимик" в Саранске в круглосуточном режиме.
 
В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 Арепливир (международное непатентованное наименование - Фавипиравир) в форме таблеток. Позднее его зарегистрировали и в виде инъекций.

 

Врач призвал не расслабляться из-за легкости течения болезни при Омикроне

04.02.2022, 09:25 60146
Врач призвал не расслабляться из-за легкости течения болезни при Омикроне
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Врач-терапевт Денис Прокофьев призвал людей не расслабляться из-за легкости течения болезни при штамме коронавируса Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, даже у Омикрона есть много долгоиграющих последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде, сообщает RT.
 

Очень рано расслабилось мировое сообщество, потому что мы столкнулись с Омикроном. Все увидели, что он переносится достаточно легко", - сказал он.

 
Специалист отметил, что есть очень много последствий заболевания, это так называемый лонг-ковид. 
 

Когда у человека нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию", - уточнил врач.


 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 30 человек скончались от коронавируса и пневмонии

04.02.2022, 08:47 57036
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 30 человек скончались от коронавируса и пневмонии
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 260 407 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 749;
 
в Алматы - 1602;
 
в Шымкенте - 56;
 
в Акмолинской области - 507;
 
в Актюбинской области - 237;
 
в Алматинской области - 413;
 
в Атырауской области - 124;
 
в ВКО - 285;
 
в Жамбылской области - 93;
 
в ЗКО - 296;
 
в Карагандинской области - 611;
 
в Костанайской области - 545;
 
в Кызылординской области - 38;
 
в Мангистауской области - 47;
 
в Павлодарской области - 679;
 
в СКО - 351;
 
в Туркестанской области - 15.

 
В Казахстане за сутки 13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 128 207 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (118 880 КВИ+ и 1 179 КВИ-), из них: в стационарах - 10 095, на амбулаторном уровне - 109 964.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 450, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 88.
 
С 13 марта 2020 года по 3 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 320 летальных случаев от КВИ+. 2 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 25 человек.
 
Кроме того, 2 февраля зафиксировано 125 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 139 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 776, летальных случаев - 5280, выздоровевших - 80 317.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Кызылординская, Туркестанская области.
 
На 3 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 221 794 человека, вторым - 8 793 354.
 

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