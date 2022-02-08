Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 366;
в Алматы - 1146;
в Шымкенте - 19;
в Акмолинской области - 288;
в Актюбинской области - 66;
в Алматинской области - 195;
в Атырауской области - 32;
в ВКО - 109;
в Жамбылской области - 61;
в ЗКО - 110;
в Карагандинской области - 295;
в Костанайской области - 298;
в Кызылординской области - 20;
в Мангистауской области - 15;
в Павлодарской области - 345;
в СКО - 274;
в Туркестанской области - 14.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Жамбылская область.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
С 13 марта 2020 года по 6 февраля 2022 года от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 13 372 человека. 5 февраля от КВИ+ скончались 16 человек.
5 февраля 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 43 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 056, летальных случаев - 52 885, выздоровевших - 80 580.
На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327 КВИ+ и 1 188 КВИ-), из них: в стационарах - 9897, на амбулаторном уровне - 85 618.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 453, в состоянии крайней степени тяжести - 155, на аппарате ИВЛ - 96.
В Казахстане за сутки 9927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 166 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 242 765 человек, вторым - 8 811 370.