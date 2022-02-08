Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

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НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 366;

в Алматы - 1146;

в Шымкенте - 19;

в Акмолинской области - 288;

в Актюбинской области - 66;

в Алматинской области - 195;

в Атырауской области - 32;

в ВКО - 109;

в Жамбылской области - 61;

в ЗКО - 110;

в Карагандинской области - 295;

в Костанайской области - 298;

в Кызылординской области - 20;

в Мангистауской области - 15;

в Павлодарской области - 345;

в СКО - 274;

в Туркестанской области - 14.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Жамбылская область.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

С 13 марта 2020 года по 6 февраля 2022 года от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 13 372 человека. 5 февраля от КВИ+ скончались 16 человек.

5 февраля 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 43 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 056, летальных случаев - 52 885, выздоровевших - 80 580.

На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 515 человек (94 327 КВИ+ и 1 188 КВИ-), из них: в стационарах - 9897, на амбулаторном уровне - 85 618.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 453, в состоянии крайней степени тяжести - 155, на аппарате ИВЛ - 96.

В Казахстане за сутки 9927 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 166 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 242 765 человек, вторым - 8 811 370.