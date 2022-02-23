Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки зарегистрировано 483 случая заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 566 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 26;
в городе Алматы - 172;
в городе Шымкенте - 4;
в Акмолинской области - 23;
в Актюбинской области - 1;
в Алматинской области - 42;
в Атырауской области - 0;
в ВКО - 20;
в Жамбылской области - 11;
в ЗКО - 4;
в Карагандинской области - 47;
в Костанайской области - 24;
в Кызылординской области - 1;
в Мангистауской области - 1;
в Павлодарской области - 50;
в СКО - 55;
в Туркестанской области - 2.
В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
В Казахстане за сутки 2243 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 256 284, сообщает МВК по нераспространению КВИ.
На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них: в стационарах - 4198, на амбулаторном уровне - 26 648.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 230, в состоянии крайней степени тяжести - 103, на аппарате ИВЛ - 85.
С 13 марта 2020 года по 21 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 545 летальных случаев от КВИ+. 20 февраля от заболевания скончались два человека.
21 февраля 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), три летальных исхода, 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 5327, выздоровевших - 81 444.
На 21 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 355 368 человек, вторым - 8 941 123.
Ранее сообщалось, что в Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%.