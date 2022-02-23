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Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки зарегистрировано 483 случая заболевания COVID-19

22.02.2022, 08:44 15041
Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки зарегистрировано 483 случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 566 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 26;
 
в городе Алматы - 172;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 23;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 42;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 20;
 
в Жамбылской области - 11;
 
в ЗКО - 4;
 
в Карагандинской области - 47;
 
в Костанайской области - 24;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 50;
 
в СКО - 55;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 2243 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 256 284, сообщает МВК по нераспространению КВИ.
 
На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них: в стационарах - 4198, на амбулаторном уровне - 26 648.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 230, в состоянии крайней степени тяжести - 103, на аппарате ИВЛ - 85.
 
С 13 марта 2020 года по 21 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 545 летальных случаев от КВИ+. 20 февраля от заболевания скончались два человека.
 
21 февраля 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), три летальных исхода, 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 5327, выздоровевших - 81 444.
 
На 21 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 355 368 человек, вторым - 8 941 123.

 

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Казахстан не планирует новые ограничения на фоне роста COVID-19 в мире

22.02.2022, 15:04 9111
Казахстан не планирует новые ограничения на фоне роста COVID-19 в мире
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в мире, в Казахстане пока не рассматривают введение новых ограничений. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока эпидемиологический режим останется прежним, он не будет усилен. Мы сейчас не думаем об усилении, наоборот, рассматриваем дальнейшее смягчение", - цитирует Тугжанова Sputnik Казахстан.

 
Как отметил вице-премьер, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в странах с плотным населением - Китае, Индии, Бангладеше. При этом в соседних с Казахстаном странах эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
 

В настоящее время рост есть в 34 странах. Но среди соседних стран небольшой рост только в Китае", - сказал Тугжанов.

 
Вместе с тем он заявил о том, что Казахстан готов рассмотреть максимальное восстановление авиа- и сухопутных сообщений, пишет МИА "Казинформ".
 

Мы готовы рассмотреть предложения, и максимальное восстановление - и авиа, и всех сухопутных сообщений", - сказал Ералы Тугжанов. 

 
По его словам, сейчас с 23 странами в рамках международного сообщения открыты 78 маршрутов с частотой 259 рейсов в неделю. Полностью восстановлены рейсы по 57 внутренним маршрутам, курсирует 65 регулярных рейсов. 
 

В связи с этим поручаю Министерству здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать открытие наземных границ по аналогии с авиа", - добавил Ералы Тугжанов. 



 

Казахстан одобрил применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М"

22.02.2022, 13:36 10591
Казахстан одобрил применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М"
Фото: depositphotos
МОСКВА. 22 ФЕВРАЛЯ - Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщил Российский фонд прямых инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным фонда, Министерство здравоохранения Республики Казахстан приняло решение одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М".
 
В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи специально для подростков.
 

Спутник М" - это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых", - говорится в сообщении.

 
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало "Спутник М" 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности "Спутник М" среди подростков. В ходе исследований у участников не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослого населения.
 
Отмечается, что вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник V" позволяет сформировать сильный и более продолжительный иммунный ответ против коронавируса, включая штамм Омикрон, по сравнению со многими другими вакцинами.
 
В частности, уникальное сравнительное исследование, проведенное в Национальном Институте им. Лаззаро Спалланцани, ведущем итальянском исследовательском институте в сфере инфекционных заболеваний, продемонстрировало более чем в два раза выше титр вируснейтрализующих антител к штамму Омикрон (B.1.1.529) по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации).
 
Данные исследования в Институте Спалланцани подтверждают результаты отдельного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, согласно которым "Спутник V" вырабатывает сильный нейтрализующий иммунный ответ против штамма Омикрон, который в дальнейшем который существенно усиливается при бустировании однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), отметили в фонде.
 

Министр здравоохранения РК рассказала об эпидемиологической ситуации по КВИ

22.02.2022, 09:09 14231
Министр здравоохранения РК рассказала об эпидемиологической ситуации по КВИ
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В РК эпидемиологическая ситуация по КВИ стабилизируется, ежесуточный прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который составляет меньше единицы и равен 0,6", - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

 
По ее словам, первым компонентом привито 82,1% подлежащего взрослого населения, вторым компонентом - 9,4 млн. Ревакцинацию прошли 2,43 млн человек.
 

Отмечается положительная динамика показателей эпидситуации. Так, за последний месяц среднесуточное количество случаев коронавирусной инфекции снизилось в 34 раза. Число лиц, получающих стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза", - сказала глава Минздрава РК. 


 
Она отметила, что на сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тыс. пациентов, из них 86% на амбулаторном уровне и 14% на стационарном.

Кроме того, министр здравоохранения сообщила, что выявлена циркуляция варианта Омикрон во всех регионах страны, она составила 72% от общего числа исследованных образцов. Также продолжает циркулировать дельта-штамм. Его выявляют в 25% случаев от общего числа образцов.
 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется. Большинство регионов уже в "зеленой зоне". Тем не менее мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов. 

 
Он напомнил, что по поручению президента продолжаются послабления для бизнеса и населения. 
 

Вместе с тем акиматам необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения, во всех регионах для этого имеется достаточное количество вакцин. По ревакцинации самый низкий охват в столице и Атырауской области. Прошу акимов отстающих регионов усилить контроль за данной работой", - поручил премьер.


 

В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%

21.02.2022, 17:47 21791
В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%. Об этом в ходе онлайн-лектория по вопросам смягчения ограничительных мер сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить о численности взрослого населения, подлежащего вакцинации - это больше 82%, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, - то это больше 53%", - цитирует Есмагамбетову Sputnik.kz.

 
По ее словам, в Казахстане больше 10 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.
 
Главный государственный санитарный врач страны отметила, что ревакцинация нужна, так как важно не только создать этот коллективный иммунитет, но и поддержать его уровень, пишет Zakon.kz.
 

А поддержать мы можем только ревакцинацией. Ревакцинацию мы начали в ноябре. Уже 2 млн 400 тыс. человек прошли ее, или 52% от подлежащего в феврале населения. Ежемесячно число лиц, подлежащих вакцинации, у нас будет увеличиваться", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
Напомним, в Казахстане ревакцинация от коронавируса стартовала в ноябре прошлого года. Сейчас ее прошли 2 млн 400 тыс. человек. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 627 новых случаев заболевания коронавирусом

21.02.2022, 08:44 26051
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 627 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 083 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
 
в городе Нур-Султане - 31;
 
в городе Алматы - 203;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области - 30;
 
в Актюбинской области - 9;
 
в Алматинской области - 27;
 
в Атырауской области - 11;
 
в ВКО - 33;
 
в Жамбылской области - 10;
 
в ЗКО - 14;
 
в Карагандинской области - 54;
 
в Костанайской области - 64;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 4;
 
в Павлодарской области - 57;
 
в СКО - 72;
 
в Туркестанской области - 3.


 

В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), из них: в стационарах находится 4423 пациента, на амбулаторном уровне - 28 204 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251, в состоянии крайней степени тяжести - 100, на аппарате ИВЛ - 78.
 
В Казахстане за сутки 2400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 254 041 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
20 февраля 2022 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), одиин летальный исход, 22 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 53 224, выздоровевших - 81 428.
 
На 20 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 348 441 человек, вторым - 8 932 551.
 

Королева Великобритании заразилась коронавирусом

20.02.2022, 19:40 31416
ЛОНДОН. 20 ФЕВРАЛЯ - Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
95-летняя королева надеется, что сможет исполнять необременительные обязанности на следующей неделе, подчеркивается в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.
 

Букингемский дворец подтверждает, что анализ королевы на коронавирус сегодня дал положительный результат, - цитирует заявление канцелярии ТАСС. - Ее Величество испытывает слабовыраженные симптомы простуды, но надеется продолжить исполнять необременительные обязанности в Виндзорском замке на предстоящей неделе. Она продолжит получать внимание врачей и будет следовать соответствующим рекомендациям".

 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил пожелания скорейшего выздоровления королеве Елизавете II.
 

Я уверен, что скажу от имени всех, пожелав Ее Величеству скорейшего выздоровления от ковида и быстрого восстановления крепчайшего здоровья", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье главой британского правительства в Twitter.

 
Свои пожелания выздоровления главе государства выразил и лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер. 
 

От своего имени и от всей Лейбористкой партии желаю Ее Величеству крепкого здоровья и быстрого восстановления. Поправляетесь быстрее, мадам", - написал в Twitter лидер основной оппозиционной силы Соединенного Королевства.

 
Свои наилучшие пожелания Ее Величеству адресуют и правительственные министры. Соответствующие записи в своих аккаунтах в Twitter уже сделали глава МВД Прити Пател и глава Минздрава Саджид Джавид.
 
Королева получила прививку от коронавируса одной из первых в стране. Точной информации о том, что это был за препарат, нет. Однако, по данным агентства PA, королева получила три прививки (полный курс из двух прививок и бустерную инъекцию).
 
10 февраля стало известно, что сын королевы, наследник престола принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. В марте 2020 года он перенес заболевание в легкой форме. При этом СМИ информировали, что принц Чарльз незадолго до повторного заражения встречался со своей матерью. Позднее инфекция была обнаружена у супруги принца - герцогини Корнуоллской Камиллы.
 
В октябре 2021 года королева была впервые за восемь лет госпитализирована и провела сутки в больнице, что объяснили необходимостью медицинского осмотра. Официально о каких-либо проблемах со здоровьем монарха не сообщалось, однако в последние месяцы она редко участвует в публичных мероприятиях и по настоянию врачей временно отказалась от дальних поездок и полностью от алкоголя.
 
Ее первым общественным мероприятием за несколько месяцев стала встреча с группой школьников, местных жителей и несколькими специально приглашенными гостями, которая прошла 5 февраля в ее любимом загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где умер ее отец Георг VI. 6 февраля она стала первым монархом в британской истории, перешагнувшим рубеж 70-летнего пребывания на троне. Эту дату планируется пышно отмечать летом 2022 года.
 

Сводка эпидситуации в РК: меньше тысячи новых случаев за сутки

20.02.2022, 09:22 38221
Сводка эпидситуации в РК: меньше тысячи новых случаев за сутки
НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Всего в Казахстане подтверждено 1 298 456 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
 
в городе Нур-Султан - 61,
 
в городе Алматы - 263,
 
в городе Шымкент - 9,
 
в Акмолинской области -42,
 
в Актюбинской области - 14,
 
в Алматинской области - 65,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 43,
 
в Жамбылской области - 12,
 
в ЗКО - 20,
 
в Карагандинской области - 72,
 
в Костанайской области - 73,
 
в Кызылординской области - 2,
 
в Мангистауской области - 7,
 
в Павлодарской области - 73,
 
в СКО - 84,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 3 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.
 
На 19 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 343 975 человек, вторым компонентом - 8 930 095 человек.
 
На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 34 417 человек (33 272 КВИ+ и 1 145 КВИ-), из них: 
 
в стационарах находится 4 545 пациентов,
 
на амбулаторном уровне 29 872 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии 258 пациентов,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 105 пациентов,
 
на аппарате ИВЛ - 77 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологическои? ситуации в регионах Казахстана на 20 февраля в "краснои?" зоне остаются: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует по количеству заболевших COVID-19 за сутки

19.02.2022, 09:20 44836
Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует по количеству заболевших COVID-19 за сутки
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 297 609 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в Нур-Султане - 75; 
  • в Алматы - 301; 
  • в Шымкенте - 6; 
  • в Акмолинской области - 53; 
  • в Актюбинской области - 8; 
  • в Алматинской области - 83; 
  • в Атырауской области - 10; 
  • в ВКО - 50; 
  • в Жамбылской области - 14; 
  • в ЗКО - 26; 
  • в Карагандинской области - 96; 
  • в Костанайской области - 97; 
  • в Кызылординской области - 8; 
  • в Мангистауской области - 5; 
  • в Павлодарской области - 80; 
  • в СКО - 92; 
  • в Туркестанской области - 4. 

В "красной" зоне: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области. 
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. 
 
С 13 марта 2020 года по 18 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 535 летальных случаев от КВИ+. 17 февраля от заболевания скончались 6 человек. 
 
Кроме того, 18 февраля зарегистрировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-), 2 человека скончались и 61 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года по 18 февраля 2022 года зарегистрировано: заболевших - 87 835, летальных случаев - 5322, выздоровевших - 81 363.
 
В Казахстане за сутки 3439 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 244 669 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 19 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 338 220 человек, 2-м компонентом - 8 924 341 человек. 
 
На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них: в стационарах находится 4926 пациентов, на амбулаторном уровне - 32 190.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 278 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 116, на аппарате ИВЛ - 82.
 

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