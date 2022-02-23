Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки зарегистрировано 483 случая заболевания COVID-19

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 566 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 26;

в городе Алматы - 172;

в городе Шымкенте - 4;

в Акмолинской области - 23;

в Актюбинской области - 1;

в Алматинской области - 42;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 20;

в Жамбылской области - 11;

в ЗКО - 4;

в Карагандинской области - 47;

в Костанайской области - 24;

в Кызылординской области - 1;

в Мангистауской области - 1;

в Павлодарской области - 50;

в СКО - 55;

в Туркестанской области - 2.

В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 2243 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 256 284, сообщает МВК по нераспространению КВИ.

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них: в стационарах - 4198, на амбулаторном уровне - 26 648.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 230, в состоянии крайней степени тяжести - 103, на аппарате ИВЛ - 85.

С 13 марта 2020 года по 21 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 545 летальных случаев от КВИ+. 20 февраля от заболевания скончались два человека.

21 февраля 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), три летальных исхода, 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 5327, выздоровевших - 81 444.

На 21 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 355 368 человек, вторым - 8 941 123.



