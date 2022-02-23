Казахстан не планирует новые ограничения на фоне роста COVID-19 в мире

Пока эпидемиологический режим останется прежним, он не будет усилен. Мы сейчас не думаем об усилении, наоборот, рассматриваем дальнейшее смягчение", - цитирует Тугжанова Sputnik Казахстан.
Как отметил вице-премьер, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в странах с плотным населением - Китае, Индии, Бангладеше. При этом в соседних с Казахстаном странах эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
В настоящее время рост есть в 34 странах. Но среди соседних стран небольшой рост только в Китае", - сказал Тугжанов.
Вместе с тем он заявил о том, что Казахстан готов рассмотреть максимальное восстановление авиа- и сухопутных сообщений, пишет МИА "Казинформ".
Мы готовы рассмотреть предложения, и максимальное восстановление - и авиа, и всех сухопутных сообщений", - сказал Ералы Тугжанов.
По его словам, сейчас с 23 странами в рамках международного сообщения открыты 78 маршрутов с частотой 259 рейсов в неделю. Полностью восстановлены рейсы по 57 внутренним маршрутам, курсирует 65 регулярных рейсов.
В связи с этим поручаю Министерству здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать открытие наземных границ по аналогии с авиа", - добавил Ералы Тугжанов.